Philo au bac en Côte-d'Or mais aussi portefeuille et faïence

Début des épreuves générales pour les 5 500 candidats au bac en Côte-d'Or. Certains ont déjà commencé avec une épreuve de 120 heures en maroquinerie à Montbard ou des examens en faïence et céramique à Longchamp.

Côte-d'Or, France

L'épreuve de philosophie du baccalauréat 2019 débute à 08h00. 5 500 candidats au bac en Côte-d'Or cette année. Tous ne passent pas la philosophie puisque les bacs professionnels plancheront sur une épreuve de français. Avec parfois des épreuves bien plus longues que les quatre heures de philosophie ce matin.

Une épreuve du bac de 120 heures à Montbard, faïence à Longchamp

L'épreuve la plus longue du bac 2019 dure 120 heures. Trois élèves en bac Pro des métiers du cuir option maroquinerie à Montbard ont déjà présenté au jury leur production de l'année, un portefeuille ou un sac en cuir. Lundi matin, ils planchent sur le français.

Autre baccalauréat unique en Côte d'Or, le bac de technicien - modeleur au lycée de Longchamp, le lycée de la céramique et de la faïence. Douze candidats dans cette spécialité mais une quinzaine d'autres passent l'équivalent du bac, le brevet des métiers d'art option faïence, grès et émaillage.

4 000 copies scannées et corrigées sur écran en Côte-d'Or

Pour les correcteurs du bac en Cote d'or, nouveauté cette année : 4000 copies seront scannées puis cryptées pour être corrigées sur écran ou sur tablette par 70 correcteurs. C'est la dématérialisation des copies expérimentées dans plusieurs départements français, dont la Côte-d'Or.

935 élèves handicapés bénéficient en Côte-d'Or de dispositions particulières pour le bac : ils disposent de temps supplémentaires, de sujets écrits plus gros et peuvent même être accompagnés d'assistants selon leur handicap. La section du bac général où il y a le moins de candidat est celle des Techniques de la Musique et de la Danse : neuf candidats pour l'académie, tous en Côte d'Or.