Phobie scolaire : après un an à Brik'école à Strasbourg, Pauline est devenue déléguée de sa classe

C'est un dispositif unique en France : Brik'école a été lancé à la rentrée scolaire 2021 pour accueillir des collégiens et des lycéens victimes de phobie scolaire. Ce lieu à mi chemin enter l'école et le soin fait un bilan de sa première année de fonctionnement. Sur la première promotion de 16 élèves, les trois-quarts ont réintégré leur cursus scolaire ou opté une nouvelle formation . Depuis septembre 2022, douze places sont occupées sur les quinze ouvertes actuellement dans le dispositif.

"Ce sont des jeunes qui sont paralysés, comme bloqués, qui ne peuvent plus retourner dans l'école", explique la docteure Corinne David, médecin scolaire et coordinatrice du programme. "On leur propose d'aller dans un tiers-lieu, qui n'est ni l'école, ni le soin, mais un peu des deux."

Au programme, des temps scolaires, pour que les adolescents, scindés entre lycéens et collégiens, suivent les matières qui correspondent à leur niveau. "Dans les temps scolaires, il y a toujours une partie commune où l'on va travailler l'estime de soi, la question du regard des autres. On leur permet de discuter entre eux ", détaille la thérapeute. "Ils sont en petits groupes, pour que ça soit confortable pour eux."

Des ateliers artistiques pour s'exprimer

Même combat pendant les ateliers artistiques : "On a fait de la sérigraphie, de la couture, on est même allé au théâtre. Mais ce n'est qu'un support, on aurait pu faire n'importe quel atelier, l'important c'était d'échanger entre nous", confie Pauline, 16 ans. Déscolarisée en cours d'année de 4e, l'adolescente s'est isolée, ne sortait plus de chez elle. Elle a consulté plusieurs psychiatres, sans succès. "Ici, les encadrants, les enseignants ont envie de nous comprendre. Ce qui faisait avancer, c'est qu'on se sentait compris et qu'on savait qu'on avait le droit d'être comme ça."

Pauline a pu retourner en cours en fin d'année, puis a bifurqué vers un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) pour devenir fleuriste. "Quand je suis arrivée à Brik'école, j'osais pas trop parler, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis même déléguée de ma classe", sourit-elle sous les yeux admiratifs de deux camarades, présentes lors du bilan du 6 janvier.