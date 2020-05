PHOTO - Le cliché d'une cours de récréation choque sur les réseaux sociaux

SAMUEL HENSE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

C'est une des images qui symbolise la rentrée scolaire post-confinement : en plus des professeurs masqués, des bureaux éloignés dans les salles de classe, c'est surtout une photo dans une cours de récréation de Tourcoing (Nord) ce mardi 12 mai : des petits obligés de s'amuser dans un espace délimité au sol. Des rectangles tracés sur le sol, éloignés les uns des autres (sur la troisième photo) pour empêcher tout contact physique entre les enfants :

Le dilemme de la distanciation physique

Sur le réseau social Twitter, le journaliste Lionel Top explique que les enfants ne seraient pas perturbés par cette installation et la prenne pour un jeu. Mais les réactions sont multiples :"Courage à tous ceux qui travaillent dans ces conditions et à qui ça doit briser le cœur", "C'est ignoble de voir ces petits bouts renfermés, interdit de suivre leur instinct d'enfant : courir vers l'autre et faire des câlins".

D'autres veulent être plus rassurants : "Je crois que l’impact sur leur psyché dépendra bien plus de l’attitude des adultes autour (angoissés ou sereins) que des conditions matérielles de l’accueil. Si la maîtresse crie quand il sort du carré alors oui ce sera traumatisant, mais le carré ne sera pas responsable". D'autant que renvoyer les enfants à l'école aurait aussi de bons côtés, comme l'avait souligné une étude de Santé Publique France.