PHOTO : des écoliers du coutançais recherchent soldat allemand désespérément

La photo date de la seconde guerre mondiale. On y voit un soldat allemand porté dans ses bras une petite fille, très timide, dans la cour d'une ferme de Réthoville dans le canton de Saint-Pierre-Eglise. Cette photo appartenait à la grand-mère d'un habitant du village et depuis la classe de CM1/CM2 de Camprond dans le coutançais recherche ce soldat allemand. Un appel en français et en allemand a été lancé sur les réseaux sociaux.

800 000 vues sur les réseaux sociaux

Les élèves ont contacté des journaux et des associations d'anciens combattants allemands, le Mémorial de Caen a aussi relayé l'initiative. Et sur internet c'est un véritable succès, Hélène Lengronne est l'institutrice de la classe de CM1/CM2 de Camprond "on en est à plus de 800 000 vues et 16 000 partages ! On ne s'y attendait pas du tout ! En plus on a des commentaires très pointus qui vont nous aider dans nos recherches. Il y a même un manchois de 90 ans qui a connu l'occupation allemande qui nous aide. Ce que l'on sait c'est que ce soldat allemand a résidé dans la ferme de Rhétoville où a été prise cette photo de 1941 à 1944. Il était instituteur et parlait bien français."

Les enfants sont très enthousiastes et espèrent que les recherches aboutiront car l'idée c'est de retrouver cet homme ou sa famille, pour l'inviter dans la ferme où a été prise la photo 80 ans plus tôt.