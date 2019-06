PHOTOS - Des élèves marseillais de CP jouent les apprentis cuisiniers

Marseille, France

Douze élèves de CP, âgés entre 6 et 7 ans, ont enfilé le tablier de cuisinier, le temps de préparer leur déjeuner, puis de le déguster. Au menu : filets de sardine rôtis et panisse crémeuse au beurre de noisette. Trente minutes pour la préparation, 30 minutes pour la dégustation. Le tout à "La Cuisine", l’espace éphémère dédié au "mieux manger" (26 rue de la République 13002 Marseille), dans le cadre de MPG 2019 (Marseille Provence Gastronomie 2019) , en partenariat avec l’enseigne Carrefour et l’Atelier des chefs.

Montrer qu'il est possible de cuisiner bien et rapidement

Pour le chef cuisinier Florent Saugeron, de l’Atelier des chefs, l'idée de ces ateliers est de "montrer aux enfants, comme aux adultes, qu'il est possible de cuisinier bien et rapidement, avec des produits locaux, frais et de proximité".

Mais pour certains élèves, la sardine à l’état naturel, c’est une découverte: "Ça sent la mer", dit Alia, 7 ans, quand cet autre élève est plus catégorique : "Ça pue, ça sent le poisson!" Une sardine qu’ils vont pourtant préparer eux-mêmes, puis assaisonner, et faire cuire trois minutes avant de s’attaquer à la "panisse crémeuse".

Le tout, sous l’œil attentif de leur enseignante, Céline Dubois : "Pour certains c'est une première à plus d'un titre : faire un vrai plat cuisiné, avec de la décoration, oui, c'est la première fois et c'est bien, ces moments là. Ils apprennent beaucoup en pratiquant, en passant par l'expérience réelle."

Nassim, 7 ans, très fier de son assiette © Radio France - Corrine Blotin

le chef Florent Saugeron de l' Atelier des Chefs et ses apprentis © Radio France - Corrine Blotin