Photos : 300 élèves d'écoles primaires font leur "P'tit tour nîmois" à vélo

Une ribambelle d'enfants déambulaient ce mardi à vélo en gilets fluos dans le centre-ville de Nîmes. Un projet éducatif qui s'intitule "Le P'tit tour nîmois" et qui répond à un objectif national : chaque enfant doit savoir faire du vélo avant le collège.

Mardi 15 juin, 300 élèves des écoles Jean Macé, Capouchiné et René Char réalisent le P'tit Tour Nîmois, entre découverte culturelle et activité sportive.

Nouredine, et Arkane, en CE2 à l'école René Char à Nîmes, sont sur le départ. "Le gilet fluo, c'est pour pas se perdre, le casque c'est pour pas se faire mal à la tête" entonnent-ils, pressés de pédaler. Ils sont bien équipés, et aussi bien préparés, comme l'explique une éducatrice sportive de la ville de Nîmes qui les accompagne : "En six mois, ils ont eu huit sessions pour apprendre à faire du vélo correctement, en toute sécurité. Cette journée c'est l'aboutissement de tout ce travail, ils sont très heureux d'être ici".

Les enfants ont passé la journée sur l'Esplanade Charles de Gaulle pour diverses activités autour du vélo. © Radio France - Juliette Pierron

Les accompagnateurs font les dernières recommandations : bien freiner avec les deux freins pour ne pas déraper ou passer par dessus le guidon, et ... "Partez !". Hervé Giorgi, qui travaille à la direction des Sports de la Ville, a donné le départ.

Découverte culturelle et pratique sportive

"Ils passent par le muséum d'Histoire naturelle, les jardins de la Fontaine, la médiathèque, la Maison Carrée, les arènes…. et à chaque fois, un guide de l'office de tourisme de Nîmes les attend pour leur raconter des anecdotes, une histoire, sur le lieu où il se trouve." explique Hervé Giorgi. L'idée, c'est donc d'associer la pratique sportive et la (re)découverte de la culture nîmoise sur un parcours de 3,7 kilomètres à travers la ville.

Ce projet s'inscrit dans une mesure nationale pour favoriser la sécurité routière : l'objectif est que chaque enfant sache rouler à vélo avant l'entrer au collège.

La ville de Nîmes a prêté des vélos et des équipements pour cette journée spécifique. © Radio France - Juliette Pierron

Sensibiliser à la santé et au sport

Les enfants partent par groupe de 24 et pendant ce temps, d'autres ateliers ont lieu sur la place Charles de Gaulle. Par exemple, Mohammed, 8 ans, fabrique un smoothie pomme/abricot d'un genre un peu particulier : "Il faut monter sur une sorte de vélo d'appartement et pédaler à fond, ça déclenche le blender", explique-t-il tout essoufflé.

Un smoothie qui a le prix ... de l'effort ! © Radio France - Juliette Pierron

Un peu plus loin, trois jeunes garçons s'affairent dans un bruit de clé à mollette. "Ici on met les mains dans le cambouis !" s'exclame Yves, qui tient le stand. On apprend tout : du repérage de la crevaison dans un seau d'eau au changement de la roue.

Pour repérer une crevaison, il faut mettre la chambre à air dans l'eau et voir s'il y a des bulles qui s'en échappent. © Radio France - Juliette Pierron

Les enfants apprennent à changer une roue, avec beaucoup d'application. © Radio France - Juliette Pierron

"Faire du vélo, c'est aussi, savoir s'occuper de son vélo et pas toujours demander aux parents, explique le responsable du stand. C'est une manière de les responsabiliser".