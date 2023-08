PHOTOS - A Saint-Maximin, une rentrée "presque normale" après l’incendie criminel de l’école Jean Moulin

C'était dans la nuit du 25 au 26 juillet dernier. Vers une heure du matin, l'alarme de l'école Jean Moulin de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) se déclenche : deux classes sont complètement ravagées par un incendie et toute la structure du bâtiment est également endommagée. Une enquête en cours mais l'origine criminelle de cet incendie ne fait aucun doute.

Cinq semaines plus tard, une nouvelle école provisoire a été installée pour que les 270 élèves puissent vivre une rentrée "presque normale" : les enfants qui seront scolarisés dans les 4 classes non impactées de l'école Jean Moulin entreront le mardi 5 septembre et ceux qui intègreront une des 10 classes recrées sur le parking de l'école Jean Jaurès feront leur rentrée le jeudi 7 septembre.

La décision de reconstruire une nouvelle école provisoire a été prise au lendemain du sinistre par Alain Decanis, le maire de Saint-Maximin, et ses services : "Nous ne voulions pas revivre l'expérience de 2016 lors du premier incendie qui a touché cette école et la dispersion des élèves dans les autres établissements de la ville. Nous avons donc décidé de reconstruire dans ce laps de temps très court une nouvelle école sur un parking. Ce qui n'est pas une petite performance".

Cette école provisoire a coûté 300.000 euros

Dix bâtiments modulaires "dernière génération" ont donc été commandés. Un nouveau revêtement a dû être posé sur le parking de l'école Jean Jaurès pour stabiliser les structures. "Nous sommes vraiment partis de 0 car nous avons également dû également reprendre tous les réseaux, électriques, eau et assainissement" ajoute Amandine Buivan, directrice des Services techniques de la ville. Une véritable course contre la montre s'est donc engagée pour que tout soit prêt pour la rentrée des classes. Ces aménagements provisoires ont coûté 300.000 euros, financés en partie par la Région Provence Alpes-Côte d'Azur.

Les classes de type préfabriqué ont été réservées pour toute l'année scolaire car les travaux de rénovation de l'école Jean Moulin pourraient durer entre 6 et 8 mois. Les experts sont en train d'évaluer le coût et la durée du chantier.

Plusieurs gestes de solidarité après l'incendie

Alain Decanis est donc fier et ému quand il nous fait visiter les classes de cette "nouvelle école". Les classes sont pour le moment vides mais le mobilier scolaire devrait être installé au cours de la semaine. Il s'agit des tables et des chaises qui n'ont pas été endommagées par l'incendie de l'école Jean Moulin mais aussi de matériel donné par d'autres municipalités varoises, solidaires.

Quant aux livres et matériels pédagogiques détruits par l'incendie de juillet dernier, ils seront remplacés grâce à la tombola organisée par les clubs de rugby et de basket de Saint-Maximin et en partenariat avec les commerçants. Un élan de solidarité qui réconforte le maire de la ville : "C'est beau et ce geste nous réconcilie avec la société. Si d'un côté on ne peux pas comprendre que des individus s'introduisent dans une école pour y mettre le feu, d'un autre ces deux clubs de sport nous montrent que nous pouvons nous mobiliser tous ensemble pour le bien commun."

Alain Decanis dans une des structures modulaires isolées et climatisées qui accueillera dans quelques jours les élèves et leur enseignant © Radio France - Sophie Glotin

Les enseignants sont présents cette semaine à l'école pour vider les classes non brûlées mais impactées par l'incendie © Radio France - Sophie Glotin