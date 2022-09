PHOTOS : à Strasbourg, un bateau école pour devenir matelot dans le transport fluvial

Le Prinses Irene est un bateau un peu particulier : il appartient au lycée polyvalent Emile Mathis de Schiltigheim. Et il sert à former 60 jeunes élèves de la seconde à la terminale au métier de maître matelot dans le transport fluvial

Et si votre enfant devenait matelot ou capitaine de bateau ? Sur le Rhin ou sur un autre fleuve ? Et bien sachez qu'il est possible d'apprendre ces métiers au lycée Emile Mathis de Schiltigheim. L'établissement dispose en effet d'un bateau école, le "Prinses Irene" amarré au port autonome de Strasbourg.

Il propose une formation bac pro "transport fluvial". Au total, 60 jeunes de la seconde à la terminale profitent de cette formation qui permet à coup sûr de trouver du travail bien rémunéré.

Apprentissage de la navigation sur le Rhin avec des élèves de terminale du lycée Emile Mathis de Schiltigheim © Radio France - Antoine Balandra

Parmi ces jeunes, il y a Loane, 17 ans. Elle apprend déjà à piloter le navire de 54 mètres, acheté par la région il y a 17 ans. "J'aimerais continuer dans la filière, pour devenir capitaine. Ma conseillère me l'a conseillé et puis j'ai bien aimé, je voulais voyager, j'ai trouvé ma voie" dit-elle. Loane est pour l'instant la seule fille de sa promotion qui a bien du mal à recruter des jeunes volontaires, malgré des emplois assurés à la sortie, avec de bons salaires.

Aux côtés de Loane il y a Didier Lutz, ancien capitaine et actuel professeur de navigation "La première année, ils apprennent à conduire puis à effectuer des manœuvres, et en troisième année, on consolide" explique-t-il.

Les élèves apprennent aussi à faire 24 nœuds différents © Radio France - Antoine Balandra

Durant leur formation, les élèves sortent sur le Rhin une fois par semaine. Ils apprennent aussi la navigation, la signalisation, la mécanique. Et d'ici quelques semaines, les futurs marins pourront aussi s'entraîner sur simulateur explique Didier Lutz. "On va se doter d'un simulateur de conduite financé par la région, on pourra aller plus loin, les placer dans des situations critiques ou dégradées et permettre un meilleur apprentissage" dit-il.

Un emploi assuré

A l'arrière du bateau, c'est Estelle, une autre enseignante, qui enseigne aux élèves comment faire de nœuds marins. "Ils doivent apprendre 24 nœuds" précise-t-elle.

"On leur apprend par exemple à faire une pomme, un poids au bout d'un cordage. Ou alors une épissure, ce qui permet de faire un œil au bout d'un cordage pour l'utiliser lors des amarrages" dit-elle.

Des élèves du lycée Emile Mathis sur le pont du Prinses Irene, leur bateau école © Radio France - Antoine Balandra

Après leur formation, les élèves deviendront maître matelot puis timoniers et peut être capitaine sur des navires de fret ou de croisière. Avec un emploi quasi assuré.

"Il y a beaucoup de demandes, dès la sortie du lycée, ils peuvent être embauchés. Certains ont déjà des propositions d'embauche quand ils terminent leurs stages" explique l'enseignante. Car le trafic bateaux augmente notamment sur le Rhin.

Les futurs matelots toucheront au minimum 1.700 euros nets en début de carrière. Les salaires peuvent ensuite monter rapidement jusqu'à 3.000 euros. Beaucoup d'élèves bifurquent ensuite également vers la marine nationale.