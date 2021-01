A Toulouse, plus d'un millier de personnes manifestent pour plus de moyens pour l'Education nationale

Plus d'un millier de personnels de l'Education nationale défilent ce mardi 26 janvier, à Toulouse derrière l'intersyndicale qui réclame plus de moyens.

Manque de moyens, manque de remplaçants, absence totale d'écoute et de reconnaissance : voilà ce que dénoncent les quelques centaines de manifestants, ce mardi 26 janvier, dans les rues de Toulouse. Sous les drapeaux de l'intersyndicale SnES, FSU, Sud, CGT et FO, les manifestants dénoncent tous le laisser-aller ambiant accentué par la crise sanitaire. "C'est la casse de l'école publique", dénonce une mère de famille présente dans le cortège. De nombreuses professions de l'Education nationale sont représentées : enseignants bien sûr du premier et du second degré mais aussi assistants d'éducation, surveillants, conseillers principaux d'éducation, animateurs. Sur leurs pancartes, on peut lire :"STOP aux précaires" "Avec Blanquer (leur ministre) soldes d'hiver".

Plus de 40% de grévistes selon le SNES-FSU

Les personnels de l'Education nationale veulent frapper fort, ce mardi 26 janvier. L'un de leurs syndicats, le SNES-FSU affirme "contre-attaquer" sur ses réseaux sociaux, pour obtenir la revalorisation de leur travail et des protocoles renforcés dans les établissements pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid. Dans la région Occitanie, plusieurs cortèges sont prévus, ce jour. A Toulouse, les manifestants ont ouvert le bal en se rassemblant sous l'Arche Marengo à côté de la Médiathèque avant de défiler vers le coeur de ville. Le SNES-FSU qui appellent ses adhérents à faire leurs propres comptes du nombre de grévistes affiche une mobilisation de plus de 40% chez les enseignants du second degré.

A Cahors, Foix et Auch, la manifestation est aussi partie ce mardi matin à 11h. Les défilés sont prévu à 14h à Albi et à 14h30 à Montauban.