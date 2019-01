PHOTOS - On a visité le futur collège Nîmes Est

Nîmes, France

A la rentrée prochaine, le collège de Nîmes Est pourra accueillir 400 jeunes nîmois. Une visite de chantier était organisée mercredi 9 janvier en présence de l'architecte et des élus. Ce nouvel établissement de 18.000 m² viendra remplacer le collège Jules-Vallès. Construit sur les hauteurs du quartier du Mas de Mingue, le projet aura coûté 25 millions d'euros. Ce sera le premier collège à énergie positive du département.

Par ailleurs, l'établissement compte orienter son offre pédagogique vers "les arts et cultures numériques". L'une des illustrations sera l'oeuvre d'art située dans le hall du collège. Il s'agit d'un "Arbre des émotions" qui changera de forme et de couleur en fonction des émotions des élèves. Une oeuvre signée de l'artiste Franco-Colombien Diego Ortiz et réalisée dans le cadre du "1% artistique", c'est-à-dire l'obligation de consacrer 1% du coût total d'une création architecturale publique à une création artistique.

Le principal du collège Jules-Vallès, Frédéric Ollier, décrit cet "Arbre des émotions". Copier

Avec ce collège flambant neuf, les élus espèrent attirer de nouveaux élèves et ainsi contribuer au désenclavement du quartier du Mas de Mingue. A 8 mois de la livraison, 420 élèves y sont déjà inscrits pour 400 places.

"La mixité ne se décrète pas", souligne Amal Couvreur, élue du canton Nîmes 2. Copier

Outre le collège Nîmes Est, le département du Gard annonce un investissement de plus de 4 millions d'euros dans un autre collège de quartier sensible : le collège Diderot à Valdegour. En revanche, aucun projet d'envergure n'est annoncé à Condorcet, dans le quartier Pissevin.

Visite du chantier du futur collège #Nimes Est avec le département du @Gardpic.twitter.com/f4B6Fe1lc4 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) January 9, 2019

Une future salle de classe du collège Nîmes Est. © Radio France - Leïla Méchaouri

Le collège est le premier à énergie positive dans le département. © Radio France - Leïla Méchaouri

Le futur réfectoire du collège Nîmes Est. © Radio France - Leïla Méchaouri