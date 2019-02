Après l'incendie de 2017, le projet du futur collège Lucie-Aubrac à la Villeneuve à Grenoble dévoilé

Grenoble, France

Le projet retenu est signé de l'entreprise Métis Architectes basée à Tullins (Isère). Il a été choisi à l'unanimité par le Conseil départemental parmi quatre propositions pour reconstruire le collège Lucie-Aubrac détruit par un incendie criminel en juin 2017 dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble.

Priorité à la sécurité pour la nouvelle implantation

Dans un communiqué, le Conseil départemental explique son choix, d'abord sur son implantation dans le même quartier, mais avec une localisation légèrement différente : "Il est suffisamment éloigné de l’avenue de la Bruyère et des résidences de la rue du Trident, la hauteur des bâtiments leur permet de s’intégrer dans le paysage urbain sans dénaturer le quartier, et le collège sera assez éloigné de la galerie Arlequin pour ne pas fermer le quartier".

L'ouverture est prévue pour la rentrée 2021 - Conseil Départemental de l'isère

Un site plus "commode" et plus "rassurant"

Le Conseil départemental explique que le jury a tenu particulièrement compte de l'aspect sécurité dans le choix du lauréat : "Le projet retenu a une implantation plus accessible, à proximité d’une voirie, plus connecté sur le monde et donc plus sécurisé. Ce site sera protégé par une clôture supérieure à celle de l’ancien établissement (...). Il disposera d’un accès facilité pour les pompiers via l’avenue de Bruyère et sans perméabilité entre la cour et le parc Jean-Verlhac. Ce site sera plus commode pour les professeurs, plus rassurant pour les partenaires extérieurs et plus rapide d’accès pour les secours. Enfin, des systèmes de sécurité par vidéoprotection seront installés dans le bâtiment et aux abords".

Un collège à l'implantation à la fois plus accessible et plus sécurisée - Conseil Départemental de l'Isère

Ouverture prévue, si tout se passe bien, pour la rentrée 2021

Le nouveau collège aura un "plateau sportif", une piste d'athlétisme, des espaces verts, une cantine et une salle polyvalente de 100 mètres carrés. Les études plus précises et le choix des entreprises chargées de construire le nouvel établissement seront menés entre avril 2019 et février 2020. Les travaux commenceront en mars 2020 "avec pour ambition une ouverture du collège pour la rentrée 2021."