PHOTOS - Déconfinement : comment les écoles de Brest s'adaptent

Toute une organisation à revoir : dans les écoles de Brest, des aménagements ont été faits pour accueillir à partir de ce mercredi les premiers écoliers, de grande section, CP et CM2. Dans l'école Simone Veil, tout est fin prêt. Pour assurer le respect des distanciations sociales, les salles de classe ont été réaménagées de façon à maintenir suffisamment d'espace entre chaque table. Des sens de circulation ont été organisés dans les couloirs pour éviter que les différents groupes se croisent. Seuls les adultes toucheront les portes pour laisser passer tout le monde.

Des affiches pour rappeler les gestes barrières ont été apposées à l'entrée des sanitaires © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les sens d'entrée et de sortie sont matérialisés au sol devant l'école © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Brest a aussi choisi de rouvrir ses cantines. Maternelles et primaires vont déjeuner dans des salles différentes. Les tables et chaises ont été disposées de façon à espacer au maximum les écoliers dans les réfectoires.

Pour le déjeuner au réfectoire, le nombre de places a été drastiquement diminué © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Impossible désormais de discuter ou de rattraper le cours sur le cahier du voisin : chacun est à une table séparée en classe © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Quels jeux pour les enfants ?

Dans la cour de récréation, certains jeux ne sont plus accessibles. "On a dans la cour de l'école maternelle un toboggan et une maisonnette, indique Nelly Gillet, responsable des services périscolaires dans le quartier Europe-Saint Marc. On sait d'expérience que ça favorise le regroupement des enfants, ils sont donc _fermés avec des rubalises_". Pas question non plus de sortir les puzzles dans le préau : "des petites pièces en carton, c'est très compliqué à désinfecter donc c'est mis de côté".

Pour se mettre en rang, il faut désormais se placer à des points bien précis © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les équipes des services périscolaires de la ville ont ainsi travaillé avec les enseignants et directeurs d'écoles pour "identifier les jeux facilement nettoyables et manipulables, précise Nelly Gillet. L'idée, c'était de voir sur chaque jeu si on peut respecter ou non les consignes sanitaires, afin de faire le tri".