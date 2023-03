PHOTOS - Des architectes pour commencer à étudier et réaliser des travaux sur l'ancien collège Gérôme à Vesoul

C'est un bâtiment bien connu des Vésuliens. L'ancien collège Gérôme, rue de la préfecture va commencer à être étudié par deux architectes basés à Besançon, Rachel Amiot et Vincent Lombart. La première a même fréquenté ce collège il fut un temps. Depuis 2019, l'établissement est fermé . La ville de Vesoul veut lui redonner vie.

"Remettre de la vie dans les bâtiments de Vesoul"

"C'est une étape importante d'avoir un maître d'œuvre, un architecte. Ils ont été sélectionnés sur 60 candidats. On a un projet. Il a deux ans pour faire les études et lancer l'appel d'offres. Et puis deux ans de travaux", se réjouit le maire de Vesoul Alain Chrétien. Il a présenté les deux architectes retenus pour ce projet ce mercredi sur le site de l'ancien collège Gérôme, amené à devenir un centre de formation d'apprentis.

Le collège Gérôme sera rénové avec un terrain de sport. © Radio France - Bradley de Souza

Le site a pour vocation l'enseignement. Déjà de part son histoire, en 1610 en étant un collège de Jésuites. Avant d'être un lycée en 1863 et de redevenir un collège en 1974. "La boucle est bouclée" se réjouit Alain Chrétien avant d'ajouter "c'est un beau symbole que de remettre de la jeunesse dans ce bâtiment qui en a connu pendant des siècles".

La vue avant du collège Gérôme transformé en centre d'apprentissage. © Radio France - Bradley de Souza

Les deux architectes vont commencer à mener leurs études. "On tient à être moderne tout en conservant le patrimoine d'origine. Il faut trouver l'équilibre entre valorisation et respect du patrimoine d'un côté et modernité de l'autre", explique Vincent Lombard.

"Les usages, bien que cela a toujours été un lieu d'enseignement, sont différents donc les bâtiments nécessitent une certaine adaptation", ajoute l'architecte. "Deux ans d'étude c'est un délai classique. Au départ, il faut bien diagnostiquer le bâtiment. Il y a une partie 17e, une partie 19e siècle. On va découvrir des choses que l'on ne voit pas forcément", conclut-il.

Le CFA va accueillir 700 élèves. Leur rentrée est prévue pour septembre 2027. "Deux ans d'études et deux ans de travaux, on est donc ensemble pendant quatre ans", conclut en souriant l'édile de Vesoul, Alain Chrétien.