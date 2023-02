PHOTOS - Des enfants en vacances à la ferme pédagogique de L'Isle-sur-la-Sorgue

Visiter la ferme pédagogique Billy-Billy à L'Isle-sur-la-Sorgue, c'est l'idée qu'ont eue plusieurs familles ce mardi après-midi. Avec sa centaine d'animaux, le site est un véritable terrain de jeux pour les enfants. Des ânes, des chèvres, des lapins, des poules, des dindons que les petits peuvent approcher. Comme Elia, quatre ans, au bord de l'enclos : "Je caresse les biquettes", dit la petite fille en souriant. Et en plus de les caresser, Elia leur donne aussi à manger avec un panier rempli de nourriture, acheté par sa maman. "Il y a des carottes, de la salade et des concombres", explique-t-elle.

En plus de faire plaisir aux enfants, être au contact des animaux a de nombreux bienfaits selon Margot, bénévole à la ferme. "On accueille beaucoup d'enfants avec des handicaps et beaucoup d'entre eux ont du mal à avoir du contact avec les personnes qui les entourent, mais les animaux les apaisent et leur apprennent la douceur et la délicatesse."

Si vous aussi vous souhaitez vous rendre à la ferme, sachez qu'elle est ouverte de 13h à 17h, mais les jours d'ouverture varient.

Il y a de nombreux chevreaux en ce moment à la ferme Billy-Billy. © Radio France - Anouk Caron

Il y a aussi un veau à la ferme pédagogique Billy-Billy ! © Radio France - Anouk Caron