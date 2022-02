PHOTOS - Des formations pour les cuisiniers de la ville de Poitiers pour cuisiner autrement

La mairie de Poitiers a entamé depuis le 14 février une formation pour ses cuisiniers. L'objectif : remettre du qualitatif et de la diversité dans les plats servis aux enfants, mais aussi dans les crèches, et les Ehpad.

Du changement dans les assiettes des petits Pictaviens bientôt. La Ville de Poitiers veut améliorer les repas servis dans les cantines scolaires, les crèches et les Ehpad. L'idée : "mieux manger", améliorer la qualité en misant plus sur des légumineuses, des féculents. Cette initiative intervient après l'introduction d'un deuxième menu végétarien depuis la rentrée de septembre.

Pour parvenir à cet objectif, la mairie organise des formations pour ses cuisiniers : une première a eu lieu en novembre, la seconde se déroule du 14 au 15 février. Des dizaines de cuisiniers et d'agents suivent donc une session pour apprendre à cuisiner des légumes différents de ceux qu'ils utilisent d'habitude, des légumineuses par exemple. Sylvestre Nivet, directeur adjoint de la restauration collective, estime qu'il s'agit "d'un changement de pratique, parce que la restauration traditionnelle s'est toujours axée autour de la viande, des denrées animales. Ce qu'on veut, c'est juste remettre une juste proportion de consommation de denrées animales et de denrées végétales."

Un des plats travaillés par l'équipe. © Radio France - Marianne Naquet

Pour les cuisiniers, cela veut donc dire repenser les recettes, cuisiner aussi de façon moins grasse, en privilégiant des huiles de qualité. Pour Pablo, cette formation est une réussite. "Ce n'est pas forcément plus compliqué, c'est plus enrichissant. Il y a des menus qui peuvent être adaptés pour cinq, pour dix personnes ou pour 3000 comme nous on fait". La mairie tient à privilégier les producteurs locaux et les circuits courts. "Nous voulons remettre de la qualité", explique Elodie Bonafous, adjointe à la restauration. Une centaine de cuisiniers vont être formés dans les prochaines semaines.