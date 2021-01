PHOTOS : Des moyens supplémentaires pour la sécurité des écoles du Chemin Bas

60 à 80 parents d'élèves de différentes écoles du Chemin Bas, à Nîmes, ont manifesté ce mercredi après-midi devant la préfecture du Gard, à Nîmes. Une délégation a été reçue. Elle est sortie rassurée et confiante après une heure et demie d'entrevue avec le préfet.

Ils ont été reçus durant une heure et demie environ en préfecture. Alors que 60 à 80 parents d'élèves venus du Chemin Bas, des écoles Georges Bruguier, Jean Zay, Jean Moulin ou du collège Romain Roland attendaient devant les grilles de la préfecture, la délégation des parents était satisfaite à la sortie. Ces parents ont eu le sentiment d'avoir été entendus. Bien sûr, la situation ne changera pas du jour au lendemain, mais des actions seront engagées, des actions qui ont pour but la réussite éducative de leurs enfants. C'est pour ça que ces parents manifestaient.

Karine Pust à la sortie de la préfecture. Secrétaire générale de la FCPE du Gard et mère d'élève à l'école Jean Moulin du Chemin Bas, à Nîmes Copier

Les parents d'élèves étaient venus avec leurs pancartes : "écoles menacées, enfants en danger", "vies en danger, éducation sacrifiée" ou encore "combien de vies faudra-t-il donner ?" et, sur d'autres panneaux "touche pas à mon école" avec une main, une main d'enfant barbouillée de peinture et apposée sur le panneau revendicatif, comme pour le signer, comme pour dire : je ne sais pas écrire mais je suis là et je veux être entendu.

Témoignages de mères de familles présentes à cette manifestation Copier