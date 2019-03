PHOTOS - Environ 500 personnes ont manifesté à Laval pour défendre le service public et l'école publique

Le rassemblement lavallois a été un succès. Environ 500 personnes ont manifesté ce mardi dans les rues de Laval, pour la défense des services publics. Parmi les manifestants, beaucoup d'enseignants et de professeurs, venus protester contre la réforme de l'Éducation Nationale.

Laval, France

Ils ont déserté les salles de classes pour descendre dans la rues. Environ 500 manifestants ont défilé ce mardi devant la préfecture de la Mayenne et dans les rues de Laval, pour la défense des services publics et de l'école publique. Il s’agissait d'un mouvement de grève national, à l'appel de plusieurs syndicats, la CGT, Force Ouvrière, la FSU et Solidaires.

Environ 500 personnes manifestent dans les rues de #Laval pour la défense du service public. pic.twitter.com/xFvVuuwOLi — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) March 19, 2019

Parmi les manifestants mayennais, on comptait essentiellement des enseignants et des professeurs, de primaire, de collège ou de lycée, venu pour dénoncer les économies dans l'Éducation Nationale, et protester contre le projet de loi "Pour une école de la confiance" porté par le ministre Jean-Michel Blanquer.

Le projet de loi prévoit notamment d'abaisser l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans, de confier des missions d'enseignement à certains surveillants ou encore de permettre des regroupements des classes d'un collège et d'une ou plusieurs écoles au sein d'établissements "des savoirs fondamentaux".

De nombreux enseignants et professeurs #mayennais manifestent dans le centre-ville de #Laval. pic.twitter.com/GfQssiB3ZU — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) March 19, 2019

La grève dans les écoles maternelles et élémentaires a été suivie ce mardi par près d'un quart des enseignants, selon les chiffres du ministère de l'Education, et le principal syndicat du primaire a de son côté recensé 40% de grévistes.