PHOTOS - Fermeture du lycée de Chamblanc : les élèves et les parents affichent leur désarroi

Le sentiment qui domine, c'est la colère et rien que la colère. Six élèves se sont réunis pour écrire des pancartes qu'ils sont aller déposer devant le lycée en fin d'après-midi ce mardi 11 avril. On peut y lire "Mieux vaut la vérité qu'une promesse non tenue", puisque c'est ça qui agace tout le monde ici, le mensonge.

Une année écourtée malgré les promesses de la direction de l'établissement

Le lycée devait rester ouvert jusqu'aux vacances d'été. Mais ses portes se sont définitivement fermées le vendredi 7 avril et les parents ne décolèrent pas non plus. La raison principale, le tempo : mardi 4 avril, les élèves, parents et professeurs reçoivent un mail de la direction indiquant que le lycée sera fermé jusqu'au vendredi 7 avril. Mais le vendredi 7 Avril à midi, nouveau mail de la direction qui indique la fermeture définitive du lycée. "On a nous menti, déplore Hugoline, élève de terminale. On nous a promis des cours jusqu'au bac. C'est honteux."

S'ajoute à cela, une scène qui a rendu fous les parents. Mardi 4 avril quand le lycée demande à ses élèves de partir 15 minutes avant la fin des cours règlementaires, les parents ont vu leurs enfants revenir avec leurs propres affaires, emballées dans des sacs poubelle.

Retrouver un nouvel établissement

Deux lycées sont en capacité d'accueillir les élèves du lycée privé Anne-Marie Javouhey. L'un est à Saint-Martin-en-Bresse à 30 kilomètres de Chamblanc. L'autre est à Louhans, à près de 50 kilomètres de Chamblanc. Théo, 17 ans, est sans solution : "Soit je deviens interne, mais c'est un coût pour mes parents. Soit ils m'amènent tous les jours au lycée. Et là, c'est clairement impossible."

Cela modifierait aussi profondément la vie d'Hugoline, 18 ans : "Les soirs, je pouvais faire du babysitting et gagner de l'argent. Sans mon lycée à Chamblanc, je dis adieu au travail après les cours."

Alain Becquart, le maire de Pagny-le-Château, un village situé à quelques kilomètres de Chamblanc, propose de mettre à disposition des salles pour accueillir les élèves et leurs professeurs, pour qu'ils restent ensemble : "On ne peut rester les bras croisés. Faut aider ces petits ! La France est une terre d'accueil mais on n'est pas fichu de garder notre lycée…"

La réponse de la direction du lycée

Le jour de ce rassemblement, mardi 11 avril, le Conseil d'administration de l'association familiale de gestion du lycée Anne-Marie Javouhey qui gère l'établissement s'est réuni. Dans un communiqué, l'association précise que "33 élèves sur les 56 que comptait l'établissement le 7 avril, ont été accompagnés vers leur nouvel établissement. (…) Des contacts sont en cours avec le Conseil Régional pour trouver des solutions de transport pour chaque élève, sans coût supplémentaire pour les familles."

