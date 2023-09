PHOTOS - L'orage de dimanche a arraché plus de 200m2 de toiture de l'école du Vigenal à Limoges

Des engins de chantier. Voilà ce que l'on voit actuellement quand on arrive devant l'entrée de l'école du Vigenal à Limoges. Il faut dire que l'établissement a été durement touché **par l'orage qui a frappé la Haute-Vienne **dimanche en fin journée. Une longue période de travaux s'ouvre car plus de 200 m2 de toiture ont été arrachés.

Une partie du toit du préau de l'école a lui aussi été arraché durant l'orage. © Radio France - Luc Chemla

Le toit du préau n'a pas résisté à l'orage de dimanche. © Radio France - Luc Chemla

Faux plafond effondré, salles inondées

Résultat dans certaines salles de classes, le faux plafond s'est effondré, de l'eau coule actuellement du toit et par endroit le parquet a également été inondé. La priorité pour l'instant c'est la mise en sécurité du bâtiment et elle doit normalement durer toute cette semaine. Ensuite, vont s'enclencher les procédures d'expertise et seulement après les travaux pourront démarrer.

Dans certaines salles, de l'eau coule du plafond. © Radio France - Luc Chemla

Dans certaines salles le faux-plafond s'est effondré. © Radio France - Luc Chemla

Un couloir inondé dans l'école. © Radio France - Luc Chemla

Les 154 élèves vont devoir changer d'école

Les travaux risquent de durer plusieurs mois selon le directeur de la jeunesse à la ville de Limoges. Durant toute la période, l'école restera fermée. Pendant ce temps là, les 154 élèves vont devoir changer de locaux. Selon la mairie, qui a préalablement fait le point avec l'inspection d'académie, quatre classes de CP et CE1 vont être dès mardi 19 septembre accueillies au sein de l'école René-Descartes "dans des salles actuellement dévolues aux études dirigées".

Les quatre autres classes de CE1, CM1 et CM2 vont être logées dans la même école mais "dans des locaux aménagés à cet effet". En attendant, "ces élevés continuent à être transportés au centre de loisir de Beaublanc où la continuité de l'enseignement est assurée par leurs professeurs".