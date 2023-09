PHOTOS : la Bourse du travail de Perpignan métamorphosée en bibliothèque universitaire

Pour tous ceux qui ont connu l’ancien batiment particulièrement décrépi, l’effet waouh est garanti au moment de pénétrer dans l’ancienne Bourse du travail de Perpignan, sur la Place Rigaud. Après plusieurs mois de travaux, les lieux sont méconnaissables. Désormais, le bâtiment abrite une vaste bibliothèque universitaire, pour les 1.300 étudiants en droit du campus Mailly.

« Remarquable », « lumineuse », « moderne » et « particulièrement fonctionnelle » : les étudiants ne tarissent pas d’éloge sur leur nouvelle bibliothèque. L’enceinte du bâtiment datant de 1902 a été conservée, mais l’intérieur a été entièrement repensé, avec la création d’un immense puit de lumière.

Au premier étage, les vitraux de l'ancien temple protestant ont été conservés © Radio France - François DAVID

Au troisième étage, accès à un espace extérieur © Radio France - François DAVID

Sur les trois étages du bâtiment, 11.000 livres attendent les lecteurs, sur plus de 400 mètres de rayonnage. Les étudiants disposent de 110 postes de travail et 10 postes informatiques, et bénéficient d’une connexion wifi.

Gérée par une équipe de huit personnes, la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. L’accès est réservé aux étudiants, aux enseignants et aux avocats.

Hall d'accueil de la nouvelle bibliothèque univeristaire, place Rigaud, à Perpignan © Radio France - Francçois DAVID