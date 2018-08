Ambrières-les-Vallées, France

Il ne reste plus que quelques heures de vacances pour 58 400 jeunes Mayennais. Lundi c'est la rentrée des classes pour les écoliers, les collégiens et les lycéens, dans le public ou le privé. Finies les grasses matinées, retour en classe !

Tout est quasiment prêt pour accueillir les élèves à Ambrières-les-Vallées. © Radio France - Charlotte Coutard

Mais pour d'autres, les vacances sont déjà finies : les enseignants. C'est la pré-rentrée ce vendredi pour plus de 880 000 enseignants en France. Mais en fait, ça fait déjà une semaine, voire deux semaines, qu'ils ont repris le chemin de l'école, pour préparer leurs classes. Notamment à Ambrières-les-Vallées dans le Nord Mayenne.

"C'est toujours une joie de retrouver ce mouvement" - Séverine Leroy

"C'est toujours une joie de retrouver ce mouvement, les élèves, les collègues, les échanges avec les collègues, c'est toujours appréciable. On appréhende ça comme un renouveau, avec de nouvelles petites têtes. Il n'y a pas de stress à avoir en particulier. On sait que les parents dans cette école là nous font confiance, on est une équipe soudée, on travaille dans des conditions optimales. Il n'y a aucune raison qu'on puisse créer un stress quelconque", raconte Séverine Leroy, enseignante en CE1 à l'école d'Ambrières-les-Vallées. C'est sa 20ème rentrée, sa 4ème à Ambrières.

"C'est une découverte [...] ça va être chouette"

"Il y a juste cette petite part d'incertitude par rapport au public qu'on va avoir", poursuit Séverine Leroy. "Il faut le prendre avec plaisir, c'est une découverte, la découverte de nouveaux élèves, de nouvelles personnes, et puis des liens vont s'établir au fil du temps. Ça va être chouette !"

300 élèves vont ainsi faire leur rentrée dans cette école ce lundi, de la maternelle au primaire. L'école d'Ambrières-les-Vallées où de nouveaux bâtiments viennent d'être construits. Mais avant la rentrée, il faut installer les classes, tout préparer avant l'arrivée des élèves.

