PHOTOS - Le "centre scolaire du 21e siècle" Jacques Chirac ouvre ses portes pour la rentrée à Castelnau-le-Lez

C'est la première rentrée pour le pôle éducatif Jacques Chirac à Castelnau-le-Lez ! 275 élèves de la crèche jusqu'à l'école élémentaire vont déambuler dans les 6.000 mètres carrés du bâtiment. Avec l'envie de découvrir de nouvelles méthodes de travail.

ⓘ Publicité

Le pôle se veut à la pointe sur le numérique, que les élèves vont côtoyer toute leur vie. Il y a le wifi dans tout l'établissement et des écrans interactifs dans les salles de cours.

De façon générale, le matériel de l'école se veut le plus varié possible. "On a des tables basses, des tables hautes, des chaises de toutes les formes, plusieurs petits ilots d'activités", détaille Pascale Fourès, en charge de l'éducation à Castelnau-le-Lez.

loading

L'école du 21e siècle, une "école de la vie" inclusive

"L'idée c'est que les enfants soient autonomes, fassent des choix, s'entraident", poursuit Pascale Fourès. Avec un objectif : l'inclusivité. Une classe spécialisée pour des élèves handicapés ouvrira à la rentrée 2024. Il n'y a d'ailleurs pas que des classes il y a aussi une crèche. "On centralise vraiment tout de 2 à 11 ans", sourit le maire Frédéric Lafforgue.

Autant de jeunes qui parleront plusieurs langues. L'établissement applique le programme Émile : certaines matières sont enseignées en anglais tout au long de l'année pour favoriser et faciliter son apprentissage.

Il y a aussi une grande diversité d'espaces verts : des terrasses, des arbres et des fleurs, des jardins pédagogiques dans lesquels les enfants pourront planter différentes choses.

loading

Un bâtiment "à énergie positive" pour lutter contre la chaleur

L'établissement a été conçu de façon écologique. "On a des murs isolés avec de la paille, quelque chose de bien hermétique, qui va garder la chaleur l'hiver mais surtout la fraîcheur l'été, explique le maire. On sait bien que les épisodes de canicule vont se multiplier." Le bâtiment est alimenté par des panneaux photovoltaïques et de la géothermie. Sur les murs de l'école, le discours de Jacques Chirac "notre maison brûle et nous regardons ailleurs", prononcé en 2002, est affiché.

Au total, les travaux ont coûté 16,7 millions d'euros, dont 12 millions payés par la ville de Castelnau-le-Lez.

loading

Une salle de classe de l'école Jacques Chirac. © Radio France - Thomas Pinaroli

Une salle de classe maternelle organisée en "pôle d'activités". © Radio France - Thomas Pinaroli

Le jardin d'enfants permet d'accueillir les jeunes dès la crèche. © Radio France - Thomas Pinaroli

La cour de récréation "Oasis" avec des espaces verts. © Radio France - Thomas Pinaroli