PHOTOS – Le chantier de la Citadelle d’Amiens livré le 5 février

Enfin une date de livraison pour la Citadelle d'Amiens. Le calendrier a été arrêté : les futurs locaux de l’Université Picardie Jules Vernes seront mis à disposition début février.

C’est pour le 5 février 2018. Après des retards et des reports à répétition, on sait désormais que le chantier sera livré dans moins de quatre mois. Les travaux de la Citadelle seront finis. Amiens Métropole deviendra propriétaire des lieux et remettra les clés à l'Université dans la foulée.

60% de « réserves » en moins depuis juin

Il reste tout de même quelques soucis sur le chantier, des "réserves" comme on dit dans le bâtiment, mais il y en a beaucoup moins qu'auparavant : 10500 en juin lors de la dernière réunion des partenaires et un peu plus de 3000 aujourd'hui. Parfaitement jouable pour espérer une livraison dans les temps selon Jean-Maurice Moulène, le directeur du projet mandaté par Amiens Métropole : « Nous sommes au stade des finitions. Il faut que les entreprises qui sont chargées des derniers travaux, c’est-à-dire l’électricien, le peintre et l’entreprise qui s’occupe des espaces extérieurs se mobilisent pour achever ces prestations et lever ces réserves. »

Jean-Maurice Moulène, le directeur du projet mandaté par Amiens Métropole © Radio France - Claudia Calmel

Réaménager l’entrée sud de la Citadelle

La livraison du chantier est donc prévue début février. La rentrée des étudiants 8 mois plus tard, en septembre, le temps d'installer le mobilier, de préparer les salles et de transférer la bibliothèque. Entre temps Amiens Métropole va aménager l'entrée sud de la citadelle. Le projet de l'architecte Renzo Piano positionne l'entrée principale au niveau de l'avenue du général de Gaulle. Pas très logique pour Alain Gest, le président d'Amiens Métropole : «J’ai la faiblesse de pense que les étudiants rentreront spontanément par l’entrée sud, qui fait face au quartier St-Leu et qui est donc tournée vers le reste de l’activité étudiante de la ville. C’est la raison pour laquelle il fallait à tout prix un aménagement qui soit digne de la qualité de cette superbe réalisation qu’est la Citadelle. »

Alain Gest, le président d'Amiens Métropole © Radio France - Claudia Calmel

Plus de 4000 étudiants sont attendus à la Citadelle pour pour le rentrée de septembre 2018.

Les photos du chantier :