PHOTOS - Le collège de Mesnils-sur-Iton fermé plusieurs jours après un dégât des eaux

Mardi 3 janvier, c'était, normalement, la rentrée des classes pour les 380 élèves du collège Aimé-Charpentier. Mais "à sept heures du matin, coup de fil de l'adjointe gestionnaire du collège pour nous informer qu'il avait de l'eau dans le collège" explique Florence Gautier, vice-présidente du conseil départemental de l'Eure en charge en charge de l’éducation, des collèges et de la jeunesse. De l'eau qui ruisselait partout : "Quatre à cinq centimètres d'eau au premier étage qui a forcément coulé avec de l'eau aussi au rez-de-chaussée" poursuit l'élue. Pour la sécurité des élèves et des personnels, décision est prise de fermer le temps des réparations l'établissement, construite en 1982.

ⓘ Publicité

Florence Gautier et Alban Spiroux de Vendomois constatent les dégâts dans la salle de physique-chimie © Radio France - Laurent Philippot

Deux radiateurs ont fui

Le sinistre a été causé par la fuite de deux radiateurs, remis en route vendredi 30 décembre 2022. Les radiateurs ont coulé pendant plus de trois jours. Gorgés d'eau, cinq cents mètres carrés de faux-plafonds ont été endommagés.

Les faux-plafonds ont été évacués par les entreprises du chantier © Radio France - Laurent Philippot

Les radiateurs défectueux étaient situés dans la salle de physique-chimie et dans la salle 6 du premier étage.

Le radiateur en fonte de la salle de physique-chimie, à l'origine du dégât des eaux © Radio France - Laurent Philippot

Le nouveau radiateur de la salle 6, en passe d'être installé, sera moins consommateur d'énergie © Radio France - Laurent Philippot

Mardi 3 janvier, les pompiers sont intervenus pour évacuer l'eau dans le collège.

Deux déshumidificateurs, qui peuvent traiter 700 mètres cubes d'eau à l'air, ont été mis en route pour assécher le bâtiment © Radio France - Laurent Philippot

Les cours assurés à distance

Dès la constatation du sinistre, la mairie de Mesnils-sur-Iton a ouvert le gymnase de la commune pour accueillir les enfants et "on a prévenu les parents pour qu'ils viennent chercher leurs enfants" avance Florence Gautier. Des tablettes ont été fournies aux enfants par le Département non équipés pour faire cours à distance. "Pendant quatre jours, ils ont cours à la maison", une décision prise conjointement avec la direction départementale des services de l'Éducation nationale. Un nouveau module sur l'ENT (espace numérique de travail) permet aux collégiens d'être en visioconférence avec leurs enseignants.

Le matériel n'a pas été touché. Ce stock informatique devait partir au rebut. © Radio France - Laurent Philippot

Le Département espère pouvoir rouvrir le collège lundi 9 janvier "dans l'idéal", mais "donner une date précise, j'en suis incapable" explique Florence Gautier, "les entreprises font leur maximum". Une dizaine de personnes est engagée sur ce chantier.