PHOTOS - "Les As de la Jungle, l'expo": un parcours interactif pour petits et grands au Muséum de Tours

L'exposition itinérante "Les As de la Jungle" est installée au Muséum d'Histoire Naturel pendant quatre mois, jusqu'au 11 juin. Un parcours interactif permettant aux enfants et aux parents d'en apprendre plus sur la forêt tropical, et ceux qui y vivent.