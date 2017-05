PHOTOS | Les futurs élèves et leurs parents visitent le nouveau collège de Beaumont-lès-Valence

Il est flambant neuf. C'était les portes ouvertes du nouveau collège de Beaumont-lès-Valence, ce samedi. L'occasion pour les futurs élèves de découvrir l'établissement. Un collège moderne et écologique, qui a coûté 17 millions d'euros au département de la Drôme.

A Beaumont-lès-Valence, on attend la rentrée scolaire de septembre avec impatience. Le tout nouveau collège est prêt, il ne manque plus que le mobilier. Des portes ouvertes étaient organisées ce samedi pour permettre aux parents et aux futurs élèves de découvrir l'établissement de plus de 6 000 mètres carrés.

"Je le trouve vraiment beau ce collège" - Lila, futur élève de sixième.

Les salles de classe sont lumineuses, les façades sont recouvertes de bois, la cour est grande. "Je le trouve vraiment beau ce collège", confie Lila, qui sera en sixième à la rentrée prochaine. "Il y a des arbres et c'est vraiment bien organisé."

Les bâtiments sont organisés en forme de U pour faciliter la surveillance des élèves. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Un collège respectueux de l'environnement

En plus, l'établissement ne sera pas gourmand en énergie. 1 000 mètres carrés de panneaux solaires sont installés sur le toit pour l'électricité, et un système de soufflerie souterraine servira à tout chauffer. "Le chauffage ? Il n'y en aura pratiquement pas !", raconte Henry Chabal, l'architecte.

"On va aspirer l'air de l'extérieur et le faire circuler dans des tuyaux à l'intérieur du sol, pour qu'il se tempère à 15°C : en été ça va permettre de rafraîchir les bâtiments et en hiver de les chauffer." En cas de gros coup de froid, une chaudière aux granulés de bois prendra le relais.

"Si on consomme moins, on pollue moins, c'est un cercle vertueux" -Henry Chabal, architecte. Copier

Responsabiliser les élèves et éviter le gaspillage alimentaire

Côté cantine, là aussi il y a de l'innovation. Fini la ligne de self qu'on a tous connu. "Les élèves prennent un plateau, mais ils vont chercher leurs assiettes et leurs entrées au milieu de la salle de restauration", explique Renan de Dieuleveu, qui travaille pour "Mille et un repas", l'entreprise qui a conçu le réfectoire.

"Pour le plat c'est pareil, donc ça les incite à finir leurs entrées et ainsi on évite le gaspillage." Le but est de responsabiliser les collégiens, qui peuvent se resservir autant de fois qu'ils le veulent, à condition de ne rien jeter.

Bientôt fini la queue du self pour aller déjeuner, à la rentrée les élèves se serviront eux-mêmes. © Radio France - Tommy Cattaneo.

En tout, près de 400 élèves feront leur rentrée 2017 au collège Marcelle Rivier de Beaumont-lès-Valences. Un collège moderne et écolo, qui a coûté cher : 17 millions d'euros à la charge du département de la Drôme. Mais il fallait un nouvel établissement.

"Les collèges de Porte-lès-Valence et de Chabeuil étaient en sur-effectif, ce n'était plus tenable", détaille Emmanuel Anthoine, en charge de l'éducation au département de la Drôme. Il a aussi trois autres projets de nouveaux collèges à Saint-Donat, Tain-l'Hermitage et Suze-la-Rousse.