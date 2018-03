Épinal, France

C'est toujours un moment unique dans la scolarité d'un élève. Un souvenir qui reste gravé dans les mémoires de chaque lycéen : le Père Cent. Les futurs bacheliers vosgiens en ont bien profité ce vendredi à Mirecourt et Épinal.

"On reviendra l'année prochaine"

Vous les avez sûrement aperçus dans les rues du centre-ville. Au moins deux cent élèves se sont donnés rendez-vous dès 8h pour rallier les cinq lycées spinaliens. Les confettis et la mousse à raser en prime. "La farine et les œufs ? Je fais un peu ça pour me venger de mon lycée et des heures de colle, raconte ce lycéen en Terminale littéraire. Je balance les œufs et ça me libère !"

"Tous les ans, on en parle et quand on le fait on n'est pas déçu !"

"Il y en a toujours qui font des conneries"

De son côté, le préfet des Vosges avait appelé les lycéens à la responsabilité, pour éviter tout incident. Ce vendredi matin, il n'y a pas eu de débordement majeur, mis à part le vol d'un porte-feuille. Deux élèves ont été interpellés et seront convoqués devant le juge des enfants.

Une lycéenne a également été prise à partie par un autre élève. Elle a été prise en charge par les pompiers après un malaise. "Voilà, ce sont les joies du Père Cent," gronde la lycéenne Agatha. Les gens pas civilisés, les gens pas éduqués, ça met une mauvais ambiance !"

"Ils ont pénalisé notre amie qui n'a rien demandé à personne. Moi ça me fait vraiment mal au cœur."

De quoi "casser" un peu la bonne ambiance affichée tout au long de la mâtinée. Et ce sont les lycéens eux-mêmes qui le disent. "Il y a eu quelques rétros pétés, mais ce n'est pas nous en tout cas !"

"Tout à l'heure une voiture voulait passer, ils ont balancé des œufs dessus."

"Nous on est là pour profiter, mais il y en a toujours (...) qui font des conneries."

"C'est chiant parce que c'est à cause de ça qu'on est interdit et qu'il y a des problèmes."

"On fait le Père Cent pour s'amuser, il n'y a pas vocation à faire du mal. On se dit c'est le BAC dans cent jours, alors on se détend un peu avant. Après, on va travailler et on va l'avoir notre BAC !"

En tout, une vingtaine de policiers étaient mobilisés pour encadrer la manifestation. Selon eux, l'évènement s'est globalement très bien passé.