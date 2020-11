PHOTOS - Une centaine d'enseignants et de personnels de l'Education Nationale ont manifesté à Avignon

Malgré un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, les syndicats enseignants réclament une limitation du brassage des élèves à l'école et au collège. Des manifestations se sont déroulées dans toutes les grandes villes comme à Avignon où une centaine d'enseignants et d'agents et personnels se sont rassemblés devant la Direction Académique de Vaucluse. Le cortège s'est ensuite déplacé jusqu'à la préfecture où une délégation syndicale a été reçue.



Selon le ministère, le mouvement, qui suivait l'appel d'une intersyndicale (FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ'action, SNALC, SUD et SNCL-FAEN), s'est traduit par un taux de grévistes de 8,78% dans le primaire et de 10,36% dans le secondaire (collèges et lycées).

Les syndicats ont de leur côté fait état d'un taux plus élevé. "Autour de 20% dans le primaire", selon Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, alors que le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a dénombré "45% de grévistes au collège".

De nouvelles mesures annoncées mais qu'au bénéfice surtout des lycées dénoncent les syndicats

Le gouvernement a annoncé des mesures pour renforcer la protection des personnels et élèves. Dès la semaine prochaine, le ministère de la Santé va ainsi mettre à disposition des établissements scolaires un million de tests antigéniques à destination des personnels.

Confronté à cette grogne naissante des personnels, le ministre Jean-Michel Blanquer avait aussi annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures pour limiter les risques de contamination dans les lycées, en autorisant davantage de cours à distance. Une décision que les enseignants vauclusiens en école ou collège comprennent mal, confrontés à de problèmes de classes surchargées le plus souvent qu'il ne peuvent sanitairement alléger par de telles dispositions.

Quant au syndicat Unsa, seul a n'avoir pas appelé a la gréve, sa position est pourtant la même réclamant notamment l' activation d’un plan d’urgence de recrutement dans les écoles et collèges.

