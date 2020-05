PHOTOS - Rentrée à Auxerre : "on va tout faire pour conserver de la chaleur humaine"

A l'école "Rive droite" d'Auxerre, une vingtaine d'enfants sont attendus sur un effectif total habituel de 230 élèves. Ce sont des enfants scolarisés en CP, en CM2 , en classe ULIS (une section pour les enfants avec un handicap). Il y aura aussi une classe avec des enfants dont les parents travaillent dans des domaines prioritaires.

Ici, tout a été préparé pour éviter une trop grande promiscuité. La directrice, Nathalie Gobillot, nous fait visiter. On commence par l'extérieur : "Nous avons aménagé la cour pour que les enfants soient séparés par petits groupes en fonction de leur classe. Nous avons une cour pour les plus petits et une cour pour les plus grands. On a fléché le sol pour qu’il y ait un sens de circulation, notamment pour aller aux toilettes et pour en ressortir".

Des marquages ont été réalisés dans la cour. © Radio France - Delphine Martin

"Et puis on a mis des rubans de balisage pour interdire certains accès et pour interdire aussi les bancs, où les enfants ne pourront plus s’asseoir", poursuit la directrice de l'école.

Interdit de s'asseoir sur les bancs © Radio France - Delphine Martin

A l'intérieur, tout est déjà prêt également. "Nous avons estimé, en fonction de la superficie des pièces, qu'on ne pouvait pas accueillir plus de 10 enfants dans chaque classe. On a installé les tables en respectant la distanciation. On a mis des petits marquages au sol pour que les enfants puissent se repérer. On a repoussé toutes nos affaires dans le fond, en mettant de la rubalise, et on a rangé tout le matériel collectif. Chaque enfant aura son propre stylo, son pot de colle, son matériel", décrit Nathalie Gobillot, la directrice.

Nathalie Gobillot, directrice (masquée) de l'école rive droite à Auxerre © Radio France - Delphine Martin

"Dans les couloirs, on a mis un marquage au sol pour que les élèves se rangent en file indienne à un mètre les uns des autres et on a installé des chaises pour qu’ils puissent poser leurs affaires, leurs cartables, leurs manteaux, pour que rien ne se touche, qu’il n’y ait pas de contact entre les affaires des enfants", ajoute l'enseignante.

Ces mesures sont forcément un peu déconcertantes. "C’est bizarre parce qu’on a du enlever tout notre affichage. Il n’y a plus les feutres, les couleurs, les petites affaires… il a fallu tout aseptiser", reconnait Nathalie Gobillot.

Les classes ont été réorganisées pour respecter la distance de sécurité © Radio France - Delphine Martin

Dans certaines classes, il y a des marquages au sol pour aider les enfants à se repérer. © Radio France - Delphine Martin

Ce sera sans doute un peu troublant aussi pour les enfants. L'équipe éducative en est consciente et va chercher à rendre le retour en classe aussi agréable que possible. "On a réfléchi ensemble, on a essayé de trouver des choses un peu rassurantes : des affichages, des petites chansons... On a fait une liste de jeux pour les récréations, on va installer des parcours, on va faire au mieux pour qu’ils vivent ce retour de la manière la plus sympathique possible. Et pour que ça soit chaleureux, aussi, parce qu’ici, comme partout sans doute, la chaleur humaine, le fait de partager des choses, c'est vraiment important. Il faut que ça reste", conclut la directrice.

Les enseignants ont cherché des affichages pour expliquer la situation aux enfants © Radio France - Delphine Martin

Dans tout le département, près de 5 000 enfants doivent reprendre l'école ce jeudi en grande section, CP et CM2, soit un peu plus d'un tiers des élèves de ces niveaux.

210 écoles vont rouvrir sur les 350 du département. La ville de Sens a par ailleurs annoncé ce mercredi que les écoles resteraient fermées suite à deux suspicions de Covid-19 dans un établissement de la ville.