PHOTOS - Rentrée scolaire : on a vécu la rentrée ensemble sur France Bleu Isère !

Constance, 9 ans, entre en CM1 et découvre la composition de sa classe. Ses copains et copines sont-elles dans la même classe ?

La sonnerie a retenti ce jeudi 1er septembre dans les écoles, collèges et lycées de l'Isère. C'est reparti pour une nouvelle année scolaire ! 12 millions d'élèves font leur rentrée ce matin en France, dont 600.000 dans l'académie de Grenoble. On l'a vécu ensemble avec nos reporters sur le terrain, dans une famille iséroise et dans les écoles du département. Dès le réveil !

Le calme avant la tempête dans l'école de Saint-Alban-de-Roche © Radio France - Noémie Philippot

Nous avons suivi Noémie Philippot à Saint-Alban-de-Roche, au sud-ouest de Bourgoin-Jallieu, dans l'école primaire qui accueille 147 élèves, répartis en six classes.

De son côté, Bastien Roques a suivi la famille Simiand-Nury, à Grenoble, dont les deux filles font leur rentrée ce jeudi : Constance, 9 ans, entre en CM1 et Gabrielle, 5 ans, va découvrir la grande section de maternelle.

Delphine, Hugues et leurs deux filles Constance et Gabrielle © Radio France - Bastien Roques

Plusieurs nouveautés en cette rentrée pour tous les élèves de primaire, dont Constance, ils auront davantage de sport : 30 minutes chaque jour, en plus des 3 heures d'EPS par semaine.

La marelle de l'école primaire de Saint-Alban-de-Roche © Radio France - Noémie Philippot

Autre nouveauté : le retour des mathématiques dans le tronc commun des lycéens de Première. Et surtout, une rentrée qui se fait aussi sans masque pour la première fois depuis plus de deux ans. Le protocole sanitaire est au plus bas niveau.