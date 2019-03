PHOTOS - A La Souterraine, des lycéens imaginent l'écusson du Service national universel

La Souterraine, France

"Moi j'ai choisi la forme octogonale, en référence à la France. L'écusson est traversé par des lignes, comme sur le drapeau, bleu et rouge." "Moi c'est un cercle avec des personnages qui forment la France avec leurs mains" ... Rond, carré, abstrait, littéral : les trente-cinq élèves de la classe de première en arts appliqués du lycée Raymond-Loewy (La Souterraine) viennent d'imaginer le futur insigne du Service national universel.

Plusieurs étapes d'un même logo © Radio France - Céline Autin

Pour arriver au logo final en trois semaines, il a fallu respecter un cahier des charges bien précis : "On devait mettre la devise, respecter le code coloré bleu blanc rouge, indiquer l'année et "Service national universel". Il y avait des mots importants à mettre, et des valeurs à représenter : l'écologie, le sport, la culture et le patrimoine." détaille Chloé. Tout ça, en restant synthétique et clair.

Un travail de patience

Chloé, elle, a dû s'y reprendre plusieurs fois avant d'arriver à son logo final : "J'ai dû faire une vingtaine d'essais différents, en apportant à chaque fois des petits modifications. C'est comme ça qu'on apprend !" Aude Louzé, professeure d'arts appliqués au lycée Raymond-Loewy, a suivi le projet pendant les trois semaines, et pour elle aussi c'est un défi : "Ça demande du temps, des retours pour chaque élève, il y a beaucoup d'hésitations ... Mais les élèves sont dynamiques et très investis."

Professeure en arts appliqués, Aude Louzé donne des conseils aux lycéens. © Radio France - Céline Autin

Parmi les élèves, certains aimeraient bien devenir graphistes plus tard. Dessiner le logo du SNU, c'est déjà un bon début pour eux. "On travaille sur commande, avec des objectifs et des délais, c'est exactement ce en quoi consiste l'arts appliqués" explique Salomé.

Je serais très fière pour le lycée et la classe si jamais notre logo est retenu ! Amélie, élève en première arts appliqués.

Un seul insigne retenu pour concourir

Sur les trente-cinq propositions des élèves, un seul logo a été retenu pour participer au concours. Le voici :

Le logo des lycéens du lycée Raymond-Loewy (La Souterraine) © Radio France - Céline Autin

Le jury qui doit décider de l'uniforme du SNU devrait se composer du secrétaire d'Etat en charge du service national universel Gabriel Attal, d'une lycéenne, du créateur de mode Simon Porte Jacquemus, et d'un ancien chef d'état-major de l'Armée. La décision devrait être rendue à la fin du mois de mars.

Les treize lycées professionnels en lice pour concevoir l'uniforme du SNU sont situés dans les treize départements pilotes qui vont accueillir les premiers volontaires en juin. La Creuse en fait partie.