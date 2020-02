Photos : une exposition sur les écoles de Noth de 1863 à aujourd'hui

Une exposition sur les écoles de Noth est installée pour la journée à l'école du Bourg sur la commune ce samedi. Elle retrace l'histoire des établissements depuis leur création. Les anciens élèves et les anciens instituteurs se replongent dans leurs souvenirs d'écoliers et d'enseignants.

Noth, Creuse, France

Les écoles de Noth de 1863 à aujourd'hui ! Pour une journée, l'histoire des deux écoles de la commune est retracée à travers une exposition ce samedi : photos de classes, archives, construction, anecdotes... L'école du Bourg a ouvert en 1863 et accueille encore des élèves aujourd'hui. L'école d'Aigueperse a ouvert en 1939 et a fermé en 1974. C'est un passionné d'histoire et de généalogie Yohann Loiraud qui en est à l'origine. Sa famille habite depuis des dizaines de générations sur la commune. L'occasion pour de nombreux anciens élèves et instituteurs de se replonger dans leurs souvenirs d'écoliers ou d'enseignants. Retour en images.

Lucette Chapus, institutrice à l'école d'Aigueperse entre 1963 et 1967, et son mari Jean-Paul, discutent avec Yohann Loiraud. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Des anecdotes sont affichés sur de grand panneaux © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Sur les photos de classe, chacun essaye de se reconnaître. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Marie-Louise Lecoq a été institutrice de 1952 à 1983 à l'école du Bourg © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les élèves actuels ont également participé à l'exposition © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

D'anciens manuels scolaires sont ressortis pour l'occasion © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Une belle application sur l'écriture © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

L'école du Bourg à Noth © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

L'exposition est visible jusqu'à 18 heures ce samedi.