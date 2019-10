PHOTOS - Une galerie d'art inaugurée dans le collège de Champagné

Une galerie d'art a été inaugurée ce vendredi au sein du collège Wilbur Wright de Champagné, sur idée de la professeure d'arts plastiques de l'établissement. La galerie a vocation à accueillir trois expositions par an. Les collégiens sont séduits.

De l'art a fait son apparition dans les couloirs du collège Wilbur Wright de Champagné (Sarthe). Une galerie d'art a été inaugurée ce vendredi au sein de l'établissement. Elle comporte pour l'instant une dizaine de tableaux de l'artiste sarthois Lucien Ruimy, et a vocation à accueillir trois expositions différentes par an.

Une dizaine de tableaux sont exposés dans la galerie du collège. © Radio France - Simon Soubieux

Le collège a connu une période de travaux d'une année, étalée sur l'année 2018 et 2019. C'est pendant ces travaux que la professeure d'arts plastiques Céline Chiron a proposé de consacrer un endroit pour en faire une galerie d'art : "Nous avons une chance, c'est que le chef d'établissement a préféré créer cette galerie de 80 mètres carrés plutôt que d'agrandir son bureau." C'est donc une dizaine de tableaux de l'artiste sarthois Lucien Ruimy qui a pris place dans les couloirs du collège pour le commencement.

"Cela peut nous donner envie d'être peintre ou artiste plus tard" Léa, élève de 3ème

Les élèves sont assez séduits par l'idée : "C'est plus agréable de venir se balader ici", s'enthousiasme Matéo, élève de 3ème. "C'est bien qu'il y a de l'art dans un collège et pas seulement dans un musée", dit quant à elle Lucie, élève de 4ème. "Cela peut nous donner envie d'être peintre ou artiste plus tard", termine Léa, élève de 3ème.