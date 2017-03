PHOTOS | Université de Perpignan : les ouvriers mettent les bouchées doubles pour finir dans les temps

Les travaux du nouveau site de l'université de Perpignan, dans le centre-ville, doivent être terminés en juin prochain. Les ouvriers vont tenter de tenir les délais, mais ça va être compliqué.

Le nouveau site de l'université de Perpignan prend forme peu à peu dans le centre-ville, rue Emile Zola. Les travaux ont commencé en avril 2016, et doivent normalement se finir en juin prochain, pour une livraison en juillet. Mais les délais sont très serrés.

Encore beaucoup de travail

Au total, le nouveau site de l'université comprend trois bâtiments : l'ancienne université du 18ème siècle qui est rénovée - elle accueillait avant les archives municipales - le couvent Saint-Sauveur lui aussi totalement réhabilité, et un nouveau bâtiment flambant neuf, construit sur la place fontaine neuve, collé à la médiathèque. Le couvent Saint-Sauveur accueillera neuf salles de classe, une salle informatique, et les bureaux des professeurs. Il y aura deux autres classes et un amphithéâtre dans le nouveau bâtiment place fontaine neuve. L'ancienne université accueillera elle les bureaux de la présidence et l'administration.

Les ouvriers terminent le gros œuvre : la maçonnerie, les fenêtres, les murs. Ce gros oeuvre doit être terminé début mai, car après, place aux travaux de chauffage, de ventilation et d'électricité. "Dans les deux bâtiments qui vont recevoir les salles de cours, on termine la couverture, ensuite on va poser les menuiseries, on finit le gros oeuvre, donc les grosses entreprises de maçonnerie sont là, et font du béton partout", explique Michel Ramonet, directeur des travaux pour la ville de Perpignan. "Quand les grands volumes seront bien dessinés, on peut envoyer les entreprises pour faire tout ce qui est cloisonnement, électricité, chauffage, ventilation, climatisation, revêtement de sols et carrelages. Et après on mettra tous les équipements, les luminaires, les sièges. Nous, notre rôle, c'est de donner le rythme pour respecter ces délais. S'il y a du retard, c'est à l'entreprise de mettre les moyens pour le rattraper, et tenir les délais et les engagements pour lesquels elle a signé les contrats".

Un chantier à près de 9 millions d'euros

Le maire de Perpignan s'attend peut-être à une livraison en retard, en tous cas, même s'il se "range à la position des spécialistes qui confirment que ce sera près", il estime que, "compte tenu de l’investissement de la ville et de l'université, on n'est plus à un ou deux mois près". Jean-Marc Pujol ne veut pas "tirer la sonnette d'alarme, l'entreprise de maçonnerie fait un travail fabuleux". "L’important c'est que ce soit près, et si ça l'est deux mois après, on trouvera la solution".

500 étudiants doivent prendre possession des lieux à la rentrée, dans 11 salles de classes et un amphithéâtre. Le coût total des travaux s'élève à près de 9 millions d'euros (8 318 798 euros) financés notamment par la ville de Perpignan pour moitié (4 085 677 euros), l'agglomération (18% ; 1,5 million d'euros) et le conseil régional (12% ; 1 million d'euros).

