Pierre-François Gachet, DASEN 36 : "Maintenir la qualité du réseau scolaire" malgré la baisse des effectifs

C'est la rentrée pour quelques 80.000 élèves en Berry (32.323 dans l'Indre et 47.410 dans le Cher), rentrée marquée par de nouvelles réformes au niveau national et dans l'Indre par quelques innovations mais aussi une baisse des effectifs dans l'Indre le point avec Pierre-François Gachet le DASEN 36.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

À l’occasion la rentrée scolaire 2019, France Bleu Berry fait le point avec le Directeur académique des services de l'éducation nationale dans l'Indre sur les effectifs et les nouveautés de cette rentrée.

Les lycéens de l'Indre comme au niveau national devront s'approprier la nouvelle réforme du Bac et de l'organisation au lycée avec la mise en place d'un contrôle continu qui entrera en compte dans la note de l'examen final de fin d'études secondaires. Autre changement majeur, de cette réforme la disparition totale des filières. fini les bacs Scientifique, Economique et Social ou Littéraire, désormais les élèves assumeront un tronc commun avant de choisir parmi 12 spécialités.

350 élèves du premier degré de moins dans l'Indre

En primaire, l'innovation majeure est la scolarisation obligatoire dès l'age de 3 ans ! Si en pratique cette obligation ne changera pas grand chose à la situation de fait, elle bouleverse l'age d'entrée dans l'école qui était de 6 ans depuis le début de la mise en place l'instruction obligatoire par Jules Ferry en 1872. Et dans l'Indre c'est dans cet enseignement du premier degré qu'on enregistre à nouveau une baisse du nombre d'élèves : 350 de moins cette année qu'en 2018. Un phénomène inquiétant estime Pierre-François Gâchet "Ça veut dire que l'organisation du réseau scolaire demandera de plus en plus d'efforts" explique le DASEN rejetant cependant l'hypothèse de fermetures de classes dans l'immédiat. Le défi est selon lui de maintenir le niveau de qualité tout en élargissant l'offre c'est le cas par exemple avec la mise en place dans le département de l'école inclusive "Le nombre d'élèves en situation de handicap a plus que triplé dans le département depuis 2006 atteignant un effectif de 1200". Le service d'école inclusive doit permettre aux parents concernés de trouver les réponses et la meilleur manière d'accompagner leur enfant. Les enfants et les adolescents concernés peuvent d'ailleurs pour toute question composer un numéro mis en place, le 02.38.83.49.04