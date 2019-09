Pierre Mathiot, auteur de la réforme du bac : "Il va falloir un temps d'adaptation"

Lille, France

La rentrée signe la fin des filières dans l'enseignement général, technologique et professionnel. Aujourd'hui, on parle d'enseignements de spécialités. L'an passé, 52% des élèves avaient choisi la filière S. Cette année, ils ne sont que 32% à avoir retenu les trois matières de la filière, maths, physique-chimie et SVT.

On retrouve donc l'ex-série S mais de façon beaucoup moins importante. On constate qu'un nombre conséquent d'élèves sont allés piocher dans les anciennes séries en mélangeant maths, sciences économiques et sociales et littérature.

Pierre Mathiot souligne que le lycée est en train de se réorganiser, tout comme l'enseignement supérieur. Il comprend donc les inquiétudes de certains enseignants, parents et élèves.