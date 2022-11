Pierrelatte : Profs et élèves du lycée Jaume témoignent d'un climat de violence

Les professeurs du lycée Gustave Jaume ont pu rencontrer ce lundi après-midi le directeur académique des services de l'Éducation Nationale, Pascal Clément, suite à leur mobilisation débutée vendredi dernier. Auparavant, devant l'établissement, ils ont réaffirmé leurs revendications pour plus de moyens afin de lutter contre la violence récurrente au sein du lycée, soutenus par certains élèves et par les parents d'élèves, notamment la FCPE.

"Nous réclamons deux nouvelles CPE, quatre nouveaux ADE (assistants d'éducation)", entend-on dans le discours devant le lycée. La mobilisation est partie d'une grenade lacrymogène dégoupillée jeudi dernier dans les couloirs, "on étouffait, certains élèves ont vomi", témoigne une professeure, la voix encore enrouée. Le même jour, des élèves ont été aperçus avec des tasers à l'intérieur de l'établissement. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien plein : la semaine passée une salle de classe a été complètement dévastée par un élève, et les faits de dégradations s'accumulent. "Je passe la moitié de mon cours dans le couloir pour faire la police", raconte un autre professeur. Les parents d'élèves ont apporté leur soutien à l'équipe enseignante : "comment un professeur eut-il enseigner correctement s'il craint pour sa sécurité, comment un élève peut-il étudier sereinement s'il vient la boule au ventre", questionne Mme Delpapa, déléguée FCPE. Certains élèves étaient aussi présents lors du rassemblement, ceux de terminale s'inquiètent du retard pris pour leur bac et espèrent un retour au calme rapide.

Ce mardi 22 au matin, les professeurs vont se réunir pour décider de la poursuite du mouvement ou non. Ils disent avoir été "écoutés" par le directeur académique, qui a également rencontré les élèves et les parents d'élèves.