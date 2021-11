Pierrelatte : sécurité renforcée pour la rentrée à la cité scolaire Gustave-Jaume

La rentrée n'est pas sereine à la cité scolaire Gustave-Jaume de Pierrelatte, dans la Drôme. L'établissement se dote d'une équipe mobile de sécurité : un ancien chef d'établissement et un ancien fonctionnaire de police, tous les deux retraités, vont venir apporter leur expérience au personnel de l'établissement.

Avant les vacances de la Toussaint, un individu cagoulé est entré dans l'établissement et a lancé une chaise en direction d'un professeur, en plein cours, avant de s'enfuir. Quelques jours après, un tag menaçant les enseignants de décapitation était retrouvé.

L'équipe de sécurité sera là pour quelques semaines. Les deux experts missionnés vont rencontrer l'encadrement et les enseignants pour identifier ce qui ne va pas et proposer des solutions.

Interventions en classe et transmission d'expérience

L'ancien chef d'établissement et l'ancien policier ont tous deux été formés dans la gestion des conflits. Ils peuvent proposer la programmation d'interventions en classe, sur la drogue, sur la laïcité. Ils peuvent également proposer de réorganiser l'espace : si une cour est un peu en retrait, par exemple, il est possible de ne plus l'utiliser à chaque pause. Autre possibilité : une plus grande surveillance des abords des lycées et collèges.

"Il n'y a pas qu'un problème, mais un faisceaux de causes qui se conjuguent. On est un lycée qui mériterait d'être classé en REP, la partie professionnelle en tous cas, ce qui n'est pas le cas", témoigne Damien Challéat, professeur d'histoire-géographie à Gustave-Jaume.

Manque de moyens et problèmes techniques

"Notre établissement recrute dans des collèges qui sont en Réseau d'éducation prioritaire mais notre lycée professionnel ne bénéfice pas des moyens de la Rep par exemple : avoir plus de professeurs par niveau, ce qui permet d'avoir des classes au nombre d'élèves plus faibles, avoir plus de surveillants, plus d'encadrements, au niveau des CPE notamment", détaille Damien Challéat. Il pointe aussi des problèmes techniques, comme les portails de sécurité qui ne fonctionnent pas, ce qui facilite les intrusions. "Mais ce n'est pas ça la cause du problème : il faut surtout comprendre pourquoi des gamins viennent mettre le bazar au lycée, pas comment ils y rentrent."

A la Cité scolaire Gustave-Jaume à Pierrelatte, le portique défaillant sera changé en 2022. © Radio France - Damien Triomphe

Les équipes mobiles de sécurité ont été créées il y a plus de dix ans, au départ pour les établissements en banlieue de Grenoble. Dans la Drôme, trois personnes interviennent physiquement s'il y a des incidents, soit à la demande de la rectrice, soit à la demande du chef d'établissement. Par exemple, ça avait été le cas au collège Jean-Zay de Valence, lorsqu'avant les vacances le père d'un élève était venu menacer le personnel de l'établissement, qui avait sanctionné son fils pour avoir crié Allah Akbar lors de l'hommage à Samuel Paty.

Le directeur académique de la Drôme Pascal Clément sera sur place en ce lundi de rentée pour entendre les enseignants.