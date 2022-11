Piétons en danger aux abords des écoles : 30 policiers supplémentaires tous les matins à Marseille

Les parents se sentent parfois en danger lorsqu'ils amènent à pied leurs enfants à l'école le matin. A cause des voitures et des scooters garés sur les trottoirs ou en double-file, ils sont parfois obligés de slalomer et de traverser la route où ils peuvent, ce qui met les enfants en danger. L'association 60 millions de piétons pointe du doigt notamment 5 écoles à Marseille, aux abords particulièrement dangereux. La mairie annonce ce jeudi renforcer le nombre de policiers présents sur place.

"Beaucoup d'enfants au milieu de la rue, avec des voitures énervées" - parent d'élève

L'association 60 millions de piétons s'inquiète particulièrement pour les parents qui amènent leurs enfants dans cinq écoles marseillaises. Ces écoles sont situées dans le 12ème, le 16ème, le 1er et le 5ème arrondissement. Quasiment aucun quartier n'est épargné dans une ville, classée il y a deux ans à la dernière place d'un baromètre sur la mobilité des piétons en ville.

Jacques Antoine Mathiou, parent d'élève de l'école Barthelemy (1er arrondissement), n'en peut plus : "Aux heures d'entrée et sortie, ca déborde complètement. Beaucoup d'enfants sont au milieu de la rue, avec des voitures parfois énervées qui souhaitent à tout prix passer. Si on mélange ca avec les scooters stationnés sur les trottoirs, on se retrouve avec une poussette et des enfants sur la chaussée."

Plus de véhicules envoyés à la fourrière

Alors pour renforcer la sécurité, la municipalité annonce ce matin un renfort du dispositif de sécurité : "On va démarrer aujourd'hui un nouveau dispositif avec les policiers municipaux, assure Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité à la ville de Marseille sur France Bleu Provence. 30 policiers municipaux qui, tous les matins, sillonneront les abords de l'ensemble des écoles marseillaises". Des voitures et des motos pourraient ainsi plus facilement être envoyés à la fourrière, sur signalements par exemple de chefs d'établissement et de parents.

"Aujourd'hui, on voit bien à quel point les gens sont excédés, et à juste titre, poursuit l'élu. Il faut rendre les trottoirs aux piétons, il faut rendre la piste cyclable aux cyclistes et donc c'est un travail que nous allons mener dès aujourd'hui." L'adjoint à la sécurité, assure également que le nombre de jeunes retraités, chargés de sécuriser le passage des enfants, sera doublé à la rentrée 2023, passant de 60 à 120.