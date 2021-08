Pignan : une rentrée reportée en raison des récentes intempéries

Les trois écoles de cette commune du Var ne sont pas en capacité d'accueillir les 700 élèves qui auraient du faire leur rentrée cette semaine. Les violents orages de la semaine dernière ont endommagé les toitures, les plafonds et une canalisation. La rentrée est repoussée à lundi prochain.

Fernand Brun, le maire de Pignan, est formel : "La rentrée 2021 ne se fera pas cette semaine à Pignan".

Suite aux violents orages de la semaine dernière, les 3 établissements de la commune ne sont pas en mesure d'accueillir du public. 700 élèves devront patienter lundi pour effectuer leur rentrée scolaire. "L'école élémentaire Giono, une école centenaire, a vu sa toiture fortement endommagée. L'école Pagnol n'a plus d'eau potable suite à un problème de canalisation. Quant à l'école maternelle, c'est bien simple, c'est comme si il n'y en avait plus, tous les plafonds ce sont effondrés".

Pour les élèves de primaire, la rentrée devrait avoir lieu lundi, dans des conditions normales, après des travaux de sécurisation qui devraient s'achever d'ici la fin de la semaine. En revanche pour l'école maternelle, c'est une partie de l'année scolaire qui risque d'être impactée.

Une année scolaire perturbée pour la maternelle

C'est dans cet établissement que les dégâts sont le plus importants. Tous les plafonds se sont effondrés, les conditions de sécurité ne sont plus remplies pour accueillir le personnel, les enseignants et les 193 enfants qui devaient effectuer leur rentrée ce jeudi.

La mairie pare au plus pressé : "nous sommes en train d'organiser l'accueil des enfants dans une salle polyvalente. Nous allons installé des modules, créé une cour pour que les enfants puissent jouer. Les enseignants sont investis pour tenter d'encadrer les élèves et de dispenser les enseignements du mieux possible. Je suis conscient que les conditions ne sont pas idéales. _Je pense aux enfants qui effectuent leur première rentrée dans ces conditions_. Ce n'est pas l'idéal mais cela pourrait être pire."

La mairie prévoit d'installer des structures provisoires dans l'enceinte de l'école maternelle. Pour permettre une année scolaire quasi-normale. Ces travaux devraient durer trois semaines environ.