Piloter un avion dans les Pyrénées-Orientales, comment passer du rêve à la réalité ?

Qui n'a pas un jour rêvé de voler, en observant les oiseaux ou en apercevant passer au loin dans le ciel un avion.

ⓘ Publicité

Mais voilà, cet univers parait juste inaccessible ou alors très long, compliqué et couteux !

Et pourtant, cette formation, le Brevet d'Initiation Aéronautique , ici elle est gratuite (seulement les frais à payer comme la cotisation, le prix de la licence ... mais ça reste plutôt raisonnable) avec Jacques Poignonnec, (JackAir) qui est pilote et formateur bénévole.

Ses objectifs : assurer la promotion de l'aéronautique, intéresser les jeunes aux métiers de l'aviation, orienter les élèves vers des carrières passionnantes, transmettre des valeurs d'excellence et d'exigence, enseigner les connaissances basiques et nécessaires pour commencer la transformation du rêve en réalité.

On apprend : la météo, l'aérodynamique, les différents aéronefs et leurs particularités, la navigation et la réglementation, la sécurité, l'Histoire de l'aéronautique et du spatial, l'anglais aéronautique.

Soit ça se passe, le mercredi après-midi sauf durant les vacances scolaires et dès le 4 octobre 2023, de 13h45 à 15h45 au Lycée Rosa Luxemburg à Canet en Roussillon, soit en distanciel avec un simple ordinateur et une connexion internet, on peut suivre cette formation BIA depuis les villages de Cerdagne, du Haut-Vallespir ou du Fenouillèdes, le mercredi de 16h30 à 18h.

Cette formation est accessible dès 13 ans. Pour en savoir d'avantage, vous pouvez contacter notre invité au 04 68 80 85 60, par mail ou sur Facebook .