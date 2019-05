Boire de la bière et se nourrir de connaissances, c'est le programme du festival Pint of Science

Pint of science

Pint of science

Poitiers, France

Une bière, une planche de saucisson et une conférence de chercheur, c'est le programme du festival Pint of Science. Durant 3 jours, douze scientifiques vont se succéder dans trois bars poitevins pour présenter leurs travaux. Chaque soirée est dédiée à un thème précis parmi lesquels on retrouve : les antibiotiques, les droits d'auteurs, l’eczéma ou encore la réalité virtuelle.

Au cours d'une soirée il y a dans un premier temps une présentation. Les chercheurs proviennent en général de l'université de Poitiers et présentent leur travaux. L'objectif est de communiquer d'une façon claire et intelligible leur propos devant un public qui n'est pas forcément averti de leur discipline de prédilection.

C'est un vrai travail de vulgarisation, les scientifiques doicent s'adapter au lieu : un bar, et à leur public".

Anne Sophie Joyeux, bénévole chez Pint of Science

Si l'exercice permet d'une part de vulgariser les résultats des recherches de ces scientifiques, c'est aussi une manière pour ces derniers de se sortir de leurs laboratoires. Suite à leur présentation il sont confrontés à une séance de questions, cette séance permet de donner un coté concret à leur recherche mais aussi éventuellement de les confronter à des incompréhensions.

Lors de la conférence de ce lundi i qui s'est tenue à la Cervoiserie sur le sujet des droits d'auteurs, le public a fini par s'emparer du sujet en le ramenant à des choses concrètes. Des thèmes comme Youtube peuvent ainsi être abordés, ou encore les selfies ou le plagiat : des thèmes qui permettent de sortir la conférence de son cadre académique.

C'est forcément un exercice particulier pour nous chercheurs, nous sommes habitués aux salles de classe, aux amphithéâtres mais là nous devons transmettre notre connaissance dans un bar donc ce n'est pas le même langage.

Alexandre Portron, doctorant en droit à l'Université de Poitiers.

Lors des conférences le public est pour le moment essentiellement composé de connaissances de chercheurs, mais l'événement grandit. S'il existe dans le monde entier cela fait deux ans qu'il est présent à Poitiers. Il s'inscrit dans la même tendance que le phénomène des Thèses en 180 secondes : à savoir la vulgarisation scientifique.

L'ensemble des conférences sont disponibles sur le site du festival. : https://pintofscience\.fr/events/poitiers

