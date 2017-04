Pique-nique nostalgique au collège Simon Vinciguerra

Ce mercredi, professeurs, élèves et parents se sont donné rendez-vous dans la cour du collège Simon Vinciguerra pour un dernier pique-nique au soleil avant le début des travaux du parking Gaudin le 17 avril prochain.

Les travaux pour la construction du parking Gaudin débutent ce lundi dans l'établissement Bastiais, et devraient durer 2 ans et demi pour livraison en septembre 2019. Le projet très polémique depuis son lancement sous l'ancienne majorité municipale et sa concrétisation aujourd'hui, voit enfin le jour. 303 places, 5 niveaux, 11,2 millions d'euros financés par la mairie, le PEI et la CTC. Avant le premier coup de pioche lundi prochain, pour la préparation aux travaux, ce mercredi, élèves, professeurs et parents ont partagé un pique-nique dans la cour de cet établissement vieux de plus de 400 ans et dont beaucoup craignent qu'il soit dénaturé. Le vieux lycée aura traversé les époques, les guerres, avant de se heurter aux difficultés de stationnement de la cité Bastiaise. Une bouffée d'air frais dans la circulation si compliquée du quartier donc, mais une bien triste nouvelle pour le collège Bastiais.

A quelques jours des travaux, Marie-Pierre Marchini, la présidente du foyer socio-éducatif, ne cache pas son inquiétude. « Ce bâtiment date du XVIIème siècle, notre inquiétude est qu’il soit dénaturé. Cinq salles de science ne pourront plus être utilisées, notre rêve est d’obtenir la reconstruction de l’aile bombardée en 1943, ce qui nous permettrait de récupérer l’espace que l’on perd. »

Cour de récréation...mais aussi terrain de ballon

Jean-Claude Colombani a lui aussi une histoire ici, il y a été professeur d'EPS pendant 33 ans. « A une certaine époque on avait que ça. On n’a pas toujours eu des crédits de car pour aller à l’Arinella et souvent c’était la cour de récréation, on jouait au foot avec des arbres au milieu, je me souviens dans les années 80… »

Gilles Zerafa enseigne actuellement au collège Vinciguerra, et pour lui l'évolution n'est pas forcement positive. « Il y a la salle de danse, en bout de cour qui va être détruite. On n’a pas réussi à obtenir ce qu’on souhaitait au départ, c’est-à-dire un petit plateau sportif sur la cour. Faut savoir que sur 2 heures d’EPS on a qu’une heure de cours voire 50 minutes, à cause du transport. »

Parents et élèves solidaires

Les parents d’élèves aussi ont montré leur solidarité, et peut être encore plus particulièrement certains, comme Sandrine dont la fille est en sixième. «Ça me fait mal au cœur parce que j’y étais aussi avant ma fille, ça me fait bizarre. Là où on a joué, des voitures vont se garer. »

Les premiers concernés, les élèves, devront se contenter de la petite cour d'honneur à l'entrée du collège, pendant deux ans et demi, soit la durée des travaux. Camille, en troisième au collège Simon Vinciguerra. « Entre midi et deux on amène toujours un ballon pour y jouer au foot, ou une trousse pour jouer au rugby. C’est dommage, en plus elle était grande, c’était bien… »