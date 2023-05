Piscines fermées cet été en Charente : des inquiétudes autour de l'apprentissage de la natation

L'hiver a déjà perturbé le fonctionnement des piscines publiques en Charente. À cause des factures d'énergie, les bassins n'ont pas pu être utilisés comme d'habitude, avec des fermetures temporaires, même dans les grands complexes nautiques comme l'XO à Cognac ou Nautilis à Saint-Yrieix près d'Angoulême. Équipements communautaires pour la plupart, des piscines resteront fermées pour continuer à faire des économies.

C'est le cas à La Couronne, Barbezieux, ou Rouillac, par exemple. La Communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne, qui compte trois piscines, va couper la poire en deux. Si les bassins de Montmoreau et de Gardes-le-Pontaroux ouvriront du 12 juin au 3 septembre, celui de Chalais ne fonctionnera que pour les vacances scolaires, en juillet. La piscine de Ruffec n'a ouvert qu'en mai, alors qu'initialement la fermeture hivernale devait s'achever en mars.

Pour les plus jeunes comme pour les parents, cette fermeture de piscines, c'est plutôt dommage, alors que l'été s'annonce très chaud, et que tout le monde n'a pas une piscine à la maison. À Barbezieux, il faudra faire 15 kilomètres pour aller se baigner à la piscine de Baignes-Sainte-Radegonde. Plus grave : le club de natation local va être inactif, et l'apprentissage de la natation va être abandonné, alors que la politique de prévention des noyades est une priorité éducative gouvernementale depuis 2019.

Dans un communiqué de presse, le syndicat UNSA Education 16 demande que les piscines publiques ne fassent pas les frais des arbitrages écologiques et budgétaires, et qu'un plan départemental soit mis en place pour accompagner le développement du savoir nager pour tous.

