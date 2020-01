Pixis, la start-up poitevine qui réinvente l'orientation professionnelle

Pixis est invitée à participer ce mercredi à l'un des plus grands salons dédié aux technologies de l'éducation, à Londres. Concept de cette start-up poitevine : faciliter l'orientation des collégiens et lycéens en l'adaptant aux métiers de demain et aux enjeux sociaux et environnementaux.

Jusqu'au 25 janvier, 800 entreprises venant de 146 pays différents se donnent rendez-vous à Londres à l'occasion du Bettshow, un salon consacré aux technologies de l'éducation. Parmi ces entreprises, une start-up poitevine : Pixis, fondée en 2017.

Répondre aux enjeux climatiques et socio-environnementaux

L'idée : aider les jeunes étudiants à trouver leur voie en fonction de leurs désirs, leurs valeurs et les enjeux socio-environnementaux. Et tout cela part d'un constat : à l'heure du numérique, les métiers d'aujourd'hui ne seront plus ceux de demain. "C'est compliqué d'aller voir un jeune et de lui dire "tu veux faire quoi comme métier plus tard ?" alors même qu'on ne les connaît pas encore" explique Aloïs Gaborit, co-fondateur de Pixis et originaire de Parthenay. "Je ne pense pas que 100 % des métiers actuels vont disparaître évidemment, mais 90 % d'entre eux vont profondément évoluer afin de répondre aux enjeux de la société, aux enjeux d'innovation, et finalement il n'appartient qu'à soi de les construire."

Pour ce faire la start-up, basée à Poitiers, a développé un outil - sorte d'assistant personnel - qui aide la personne à définir le champ d'action dans lequel elle souhaite travailler. "Le jeune va pouvoir dire à Pixis son niveau d'étude, ses objectifs, il recevra des réponses sur ces centres d'intérêts, ses compétences, etc. Et à partir de là on va pouvoir lui suggérer une trentaine de métiers" précise Aloïs Gaborit. Ces métiers proposés (il en existe 2 900 référencés) ont tous un lien avec les 17 objectifs pour le développement durable fixés par l'ONU, en 2015. Une thématique chère aux jeunes générations : "beaucoup privilégient le sens de leur futur métier, ils ne veulent pas rester dans un bureau et ne pas avoir de rôle. Une fois, un lycéen m'a dit "j'ai envie que le soir, quand je rentre chez moi, je puisse me dire que j'ai servi à quelque chose"."

50 000 utilisateurs

Est-ce que Pixis se veut le nouveau Centre d'information et d'orientation, version 2.0 ? "Pas du tout" répond Aloïs Gaborit, lui-même fils d'une conseillère d'orientation. "Les conseillers d'orientation ont une connaissance du terrain, des élèves, des compétences que Pixis n'a pas. Par contre, on est capable de développer des outils qui peuvent venir en aide aux conseillers d'orientation, aux enseignants, aux parents aussi. Car ils ne savent pas nécessairement comment accompagner leurs enfants."

L'outil est gratuit et enregistre 50 000 utilisateurs depuis 2017. Une nouvelle version sera disponible dans les prochains mois. Juste avant que la start-up, lauréate d'un concours, ne s'envole pour Dubaï, où elle a été invitée à participer à la prochaine exposition universelle.