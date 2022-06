Places en crèches : l'incompréhension de nombreux parents à Tours, toujours sur liste d'attente

Alors que septembre approche à grands pas, de nombreux parents sont en pleines recherches pour faire garder leurs enfants, qui ne vont pas encore à l'école, pour la rentrée. Les places en crèches se font rares à Tours et provoquent souvent du dépit chez les papas et mamans. Explications.

Habitante de Tours-Nord, Marina est encore sur liste d'attente pour une place en crèche municipale, neuf mois après en avoir fait la demande. "Sur le papier, j'ai mis que je souhaitais n'importe quelle crèche, du moment qu'elle était à Tours-Nord, et je n'ai pas eu de réponse, même après la dernière commission d'attribution des places, en mai. Ce n'est pas normal car je suis une mère de famille seule, qui travaille, et je ne suis visiblement pas prioritaire. Je ne comprends pas pourquoi d'autres mamans qui ne travaillent pas, elles, arrivent à avoir une place."

Depuis la naissance de sa fille, Lyna, il y a 14 mois, c'est son arrière-grand-mère qui fait office de nourrice. Faute de mieux. "Mon arrière-grand-mère, elle va avoir 86 ans, elle ne peut pas monter les escaliers et peut à peine porter ma fille, qui commence à faire son poids. Donc pour la soulager, j'ai dû changer mon contrat de travail. Je suis passée à mi-temps. Résultat, je perds en salaire."

Deux fois plus de micro-crèches privées en trois ans

Confrontée, elle aussi, à une impasse, Myriam s'est tournée vers les micro-crèche privées, qui poussent comme des champignons à Tours-Nord. Elle a deux enfants de 3 ans et 8 mois. "Quand on est parent, on est un peu prise en otage parce qu'on est obligé de reprendre le travail et on doit faire garder nos enfants. J'ai donc mis mes fils dans le privé, là où il y avait de la place, je n'ai pas eu le choix. Et les tarifs sont hors de prix. Ça me coûte un rein. En tout, je paye 2.600 euros mensuels pour mes enfants. Avec les aides de la CAF, ça me fait 1.400 euros de ma poche tous les mois." Soit environ quatre fois plus cher qu'en crèche municipale.

À Tours, il y a actuellement 725 places en crèches municipales, 167 en associatif et 45 réservées pour le personnel hospitalier, dont les horaires sont plus élargis. À cela, il faut ajouter les 324 places en micro-crèches privées. Il n'y en avait que 170 il y a trois ans, ce qui montre bien qu'elles répondent à un manque et profitent, en quelques sortes, de ce déséquilibre entre l'offre et la demande - même si les chiffres des personnes sur liste d'attente pour une place en crèche municipale ne sont pas communiqués.

"Si vous observez ce qui se passe en France, vous avez environ 15% des familles qui ont accès à une place en crèche, ce qui est un taux très faible comparativement à d'autres pays européens, regrette Franck Gagnaire, adjoint à la mairie de Tours, en charge notamment de la petite enfance. La logique voudrait que l'on augmente les moyens. C'est ce que fait la CAF et ce que l'on fait aussi, nous, à la municipalité puisqu'on va créer des places dans le quartier de l'Europe à Tours-Nord. Sur les six dernières années, on voit bien qu'au nord de la Loire, de nombreuses crèches privées se sont ouvertes. C'est le signe que les besoins sont importants et que la simple réponse publique ne les couvre pas, on en est conscient."

La fin annoncée d'un dispositif de 57 places porté par le Département

L'élu estime qu'il faudrait une centaine de places supplémentaires dans toute la ville pour réguler le système. Or, une place en crèche municipale, cela coûte à la Ville entre 10.000 et 13.000 euros par an, essentiellement en dépenses de personnel. "Nous, on veut bien mettre les moyens mais quand d'autres acteurs, eux, menacent de se désengager, on ne fera que compenser les baisses des autres et on ne règlera pas le problème", explique Franck Gagnaire, qui pointe du doigt le conseil départemental d'Indre-et-Loire.

La collectivité menace en effet d'arrêter un dispositif, à l'échelle de toute l'Indre-et-Loire, de 57 places en crèches dédiées à un public spécifique, comme les enfants porteurs d'un handicap ou les enfants de femmes seules en réinsertion. "En 2021, cela avait permis d'accueillir plus de 600 enfants différents dans tout le département, dont 279 à Tours, car il y avait une grande rotation, assure l'adjoint à la petite enfance à la mairie de Tours. Mais dès 2023, ça devrait s'arrêter, le Département ne veut plus financer. Il considère ce dispositif comme peu impactant mais ne livre aucune donnée d'évaluation au soutien de son argument. Si c'est une question d'argent, je ne comprends pas. Car ça ne coûtait que 750.000 euros par an au Département, soit 0,14% de ses dépenses de fonctionnement. Le problème, c'est que ces publics n'auront plus aussi facilement qu'avant accès aux places de crèches, alors qu'ils en ont un besoin urgent."

Malgré tout, ils seraient, de fait, prioritaires lors d'une demande en crèche municipale. Mais cela ne ferait qu'allonger la liste d'attente pour les autres familles. Contacté, le conseil départemental d'Indre-et-Loire ne nous a pas répondu dans le temps imparti.