Plainte pour escroquerie après la fermeture précipitée d'un campus universitaire privé à Aix en Provence

Ce devait être "le rêve américain" pour 250 étudiants. Un campus face à la Sainte-Victoire, de verre et de béton, au milieu de pelouses vertes. Un site de 4.800 M2, lieu idyllique pour étudier. "On nous avait promis une salle de sport, un bowling, les meilleurs équipements modernes, un vrai campus digital", rappelle Clément, étudiant en deuxième d'année informatique.

ⓘ Publicité

Du rêve américain à la désillusion

Après une première année sans encombre les ennuis commencent : les intervenants ne sont plus payés, l'année 2022-2023 commence en distanciel pour permettre des travaux qui n'arriveront jamais. Le bâtiment commence à montrer des signes de faiblesse. "Certaines tables étaient branlantes, il manquait des chaises, on était obligé de se mettre à plusieurs sur des multiprises pour brancher nos ordinateurs" raconte Romain. Côté administration les problèmes s'accumulent également : manque de personnel, arrêts maladies qui s'enchainent à des postes clés, changements de directeurs, intervenants en distanciel de plus en plus fréquemment.

Une fermeture en plein milieu de l'année scolaire

Début 2023 rien ne va plus : "quand on devait finir les cours à 18H, le chauffage et l'électricité étaient coupés dès 17H30, on avait l'impression qu'ils voulaient nous mettre à la porte le pus vite possible, on était obligé d'utiliser la 4G car il n'y avait plus de wi-fi" se souvient Clément. Le coup de massue est intervenu le 14 février dernier. Le directeur annonce aux étudiants que le campus doit fermer ses portes, sans délais.

Une fermeture vécue comme une trahison pour les étudiants de ce campus à qui l'on avait promis monts et merveilles. Et très vite les élèves s'aperçoivent d'une supercherie supplémentaire : les enseignements dispensés ne sont pas reconnus. Les diplômes en markéting, métiers de la mode, E-sport, informatiques...ne sont pas officiels.

Une escroquerie caractérisée ?

Pour Maitre Eve Mori, l'escroquerie ne fait aucun doute : "On leur a vendu du rêve dès le départ. Quand on voit la page Facebook du campus, leur plaquette publicitaire, la promesse des diplômes, aucune promesse n'a été tenue. Le préjudice financier dépasse les simples frais de scolarité. Certains ont pris des logements, ont du contracter des emprunts bancaires qu'ils vont devoir rembourser dans les prochains mois."

Ces étudiants lâchés en pleine années scolaire ont déboursé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour s'offrir des études en trompe l'oeil. 35 d'entre eux ont donc dors et déjà décidé de porter plainte pour "escroquerie". "Je le vis toujours très mal. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à des étudiants qui se lèvent à 6H du matin, qui rentrent chez eux tard le soir pour réviser, qui déboursent des sommes folles pour miser sur leur avenir", regrette Romain.

Une année scolaire perdue ?

De son coté l'université Aix-Marseille tente de venir en aide à ces étudiants : "On est en train de voir quel est leur niveau dans les matières enseignées et d'essayer de leur trouver un cursus pour finir et valider leur année" précise Eric Berton, le président. "Il faut que les collectivités territoriales s'interrogent avant d'accueillir ce type d'établissements privés à but lucratif. Quand la logique financière prend le dessus, on en arrive à ces situations qui peuvent être dramatiques pour les étudiants et leurs familles".

Des étudiants qui venaient juste de sortir des années de galère du Covid 19 et qui voyaient déjà dans de grandes entreprises internationales.

Campus Academy promettait des formations de haut niveau contre 6.000 à 7.000 l'année © Radio France - Fabien LE DU