Ploërmel : le lycée public Mona Ozouf accueille ses premiers élèves dès lundi

Un nouveau lycée public ouvre ses portes en Bretagne pour cette rentrée 2023, c'est le 115ᵉ et il est situé à Ploërmel, dans le Morbihan. Il porte le nom de Mona Ozouf, l'historienne d'origine bretonne âgée aujourd'hui de 92 ans et qui viendra découvrir l'établissement flambant neuf à la fin du mois de septembre. Sa construction aura coûté plus de 38 millions d'euros, financé par la région Bretagne. Le lycée va scolariser les enfants de 49 communes, notamment Ploërmel bien sûr, mais aussi Josselin, Mauron et Malestroit, soit un bassin de vie de 40.000 habitants.

ⓘ Publicité

800 élèves à terme

Les 45 membres du personnel dont les 25 enseignants ont déjà fait la visite du nouveau lycée très lumineux sur trois niveaux avec une grande présence du bois. Ce lycée se veut aussi à haute performance environnementale comme les 500 mètres carrés de photovoltaïque sur la toiture du restaurant, un récupérateur d'eaux pluviales et une chaudière de mixte bois-gaz.

221 premiers élèves vont découvrir leur lycée le jour de la rentrée. "On aura les secondes générales, les premières technologiques et les premières années de BTS", explique Laurent Véron, le proviseur, "à la rentrée 2024, nous accueillerons les premières générales et les terminales technologiques et à la rentrée 2025 les terminales générales". L'établissement pourra ainsi accueillir à terme près de 800 élèves.

Laurent Véron proviseur du lycée de Ploërmel © Radio France - Loïck Guellec

Restauration en circuit court

Une attention particulière a été donnée sur la restauration, moment fort des années lycées. "On produit, comme dans tous les lycées publics de la région Bretagne, les repas issus de produits locaux, des produits de qualité et bio qui sont achetés aux agriculteurs et entreprises agro-alimentaires du territoire", souligne Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne.

Un combat de 50 ans

À Ploërmel, l'ouverture d'un lycée public est l'aboutissement heureux de 50 ans de controverses dans un territoire où l'enseignement catholique est très présent. Le lycée privé La Mennais de Ploërmel scolarise 1.800 élèves. "Nous n'avons pas à créer un établissement contre un autre, on est ici pour offrir un choix aux familles", précise Loïg Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne, "le lycée catholique va perdre 30 à 40 élèves, on ne le met vraiment pas en péril".

La guerre scolaire semble être d'ailleurs une affaire du passé dans le secteur. "J'ai toujours considéré qu'il fallait une offre diversifiée sur le territoire de Ploërmel, tout cela pour le juste choix républicain", assure le maire Patrick le Diffon, "une partie de la population souhaite voir ce libre choix et il était légitime".

Inquiétudes à Guer

À 20 kilomètres de Ploërmel, la commune de Guer abrite une cité scolaire avec un lycée public. Les personnels craignent de subir une baisse des effectifs et d'être oublié en termes d’investissements. Loïg Chesnais-Girard est venu rassurer le proviseur en annonçant la programmation de travaux de rénovation.

Un lycée lumineux à Ploërmel © Radio France - Loïck Guellec

Une salle de physique du lycée de Ploërmel © Radio France - Loïck Guellec