Plozévet : Prendre conscience des dangers de la route grâce à des reconstitutions ultra réalistes

Dans le cadre d'ateliers sur la sécurité routière, les élèves des collèges de Plozévet et Pouldreuzic ont assisté à des reconstitutions d'accident. L'un entre un scooter et une voiture, un autre entre deux voitures.

Il s'appelle Alex. Il a 17 ans. Il roule comme d'habitude sur sa moto. Alex s'est fait grillé une priorité par une voiture. Il n'avait pas attaché son casque et n'avait aucun équipement. Heureusement, Alex n'est qu'un mannequin, et ce n'est qu'une reconstitution.

Cette reconstitution d'un accident de la route entre une voiture roulant à 50 km/h et un scooter est un des ateliers de prévention à la sécurité routière organisé par Groupama. En partenariat avec les collèges de Plozévet et Pouldreuzic ainsi que la Préfecture du Finistère, le but est de sensibiliser les élèves aux différents dangers de la route.

"Je ne m'attendais pas à un tel choc"

Après des simulations d'ivresse grâce à des lunettes, et de choc en voiture à 25 km/h, les élèves peuvent observer la réalité des accidents de la route, même à de faibles vitesses. "C'est choquant, c'est que à 50 km/h, quand on est sur l'autoroute, la voie express, ça peut être bien pire", souffle Tristan, élève de 4ème. Les yeux encore écarquillés par les dégâts et l'état du mannequin, il est encore plus convaincu de l'utilité des équipements de sécurité.

Lou aussi n'en croit pas ses yeux en regardant les débris. "Ca fait peur, ça peut arriver à tout moment". Elle ne s'attendait pas à un tel choc. "Tout est cassé, c'est un impact ultra violent sur le scooter". Même chose pour Maelys, pour qui, à cette vitesse, ça n'aurait été que "des égratignures".

Mêler message et images

Le but d'une telle mise en scène est de compléter les journées de sensibilisation aux risques de la route. Et surtout rendre plus concrètes les informations. C'est Laurence Dragotto qui anime l'atelier. Elle fait partie de l'entreprise de son mari, pilote professionnel du risque routier. Et pour elle il faut miser sur le vrai. "Si je montre ça en film, ça ne marchera pas" explique-t-elle. "Là le fait de présenter, de scénariser, ça les fait rentrer véritablement dans l'histoire."

Et ça passe aussi par la vraisemblance de la mise en scène. Le mannequin est celui d'un adolescent : poids, taille et corpulence correspondent à la moyenne. Il est habillé comme pourrait l'être n'importe quel collégien dans l'assistance. Même les voitures doivent être crédibles.

Le but n'est pas de leur faire la morale, "ils sont là pour apprendre", mais de leur faire prendre conscience de ce qu'est un choc sur la route. Et pour parler des dégâts et risque encourus, les pompiers du SDIS 29 sont venus faire la démonstration d'une intervention, tout en expliquant les blessures que l'on peut rencontrer dans ce type d'accident.

Maintenant place à un choc voiture contre voiture pour montrer l'effet de l'alcool, des stupéfiants et aussi de l'absence de ceinture de sécurité. Dans l'une des voitures, Kévin Dragotto, pilote professionnel du risque routier. "Le choc vient ancrer le message", explique le pilote. "Il y en a qui vont retenir le bruit, la violence, la vitesse, le vol plané du mannequin, le trou qu'il va faire le pare-brise." Clothilde, élève de 3ème, reconnait l'intérêt d'une telle expérience. "C'est impressionnant, ça nous fait nous rendre compte que _c'est pas pour nous embêter qu'on nous raconte tout ça._"

De quoi être fin prêts pour passer la semaine prochaine, l'attestation scolaire de sécurité routière.