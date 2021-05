Selon le syndicat enseignant UNSA en Haute-Vienne, les personnels des écoles du premier degré ne disposeraient plus d'autotests depuis quelques jours. Une situation que déplore le syndicat mais à la direction départementale de l'éducation nationale on affirme que des autotests arrivent.

Plus d'autotests dans les écoles de la Haute-Vienne, le SE UNSA monte au créneau

Visiblement la patience a ses limites pour le SE UNSA en Haute-Vienne car depuis le début de cette semaine les personnels n'auraient plus d'autotests à leur disposition pour savoir s'ils sont positifs ou non au Covid-19.

Après le scandale des masques vient celui des autotests déplore le syndicat qui constate au passage que la vaccination prioritaire pour les enseignants reste très limitée. "C'est toujours le même problème on nous préconise de faire des choses et on ne nous donne pas les moyens" explique Annabel Roy secrétaire départementale du SE UNSA. C'est toujours promettre pour ne jamais donner car des autotests pour les personnels il n'y en a pas depuis le retour du weekend de l'ascension ajoute-t-elle.

Une livraison imminente assure l'éducation nationale

13 000 autotests avaient été répartis pour les personnels des 252 écoles du département lors d'une première livraison. Ce qui avait permis d'en distribuer à tous les personnels qui le souhaitaient au retour des vacances. Selon la direction départementale de l'éducation nationale, (l'ex inspection d'académie) une nouvelle livraison était attendue au plus tard ce vendredi. Mais il faut ensuite répartir les colis entre les établissements. La direction départementale de l'éducation nationale reconnait qu'il y a peut-être eu un décalage de quelques jours à cause des jours fériés mais elle assure agir en toute transparence.

Pas sûr que ces quelques jours de décalage suffisent à calmer la grogne des syndicats.